Falla en Windows 10 genera la pérdida de datos en dispositivos Android

Usuarios han descubierto un bug en Windows 10, aparentemente también presente en sistemas operativos Linux, que afecta a los teléfonos Android al gestionar archivos desde la computadora mediante el protocolo MTP.

El bug causa que se pierdan los datos del teléfono Android cuando el usuario usa el explorador de archivos para moverlos de una ubicación del dispositivo a otra, ya sea del almacenamiento interno o del almacenamiento externo (vía Born).

Al mover los archivos desaparecen de su ubicación original y de la carpeta destino, pero si se copian, sólo desaparecerán de la nueva ubicación. Cabe mencionar que esto sólo sucede al gestionar archivos del teléfono Android y no al copiar o mover archivos desde Windows 10 o Linux, y viceversa.

Los teléfonos afectados por este bug son el Nexus 6P, HTC U11, Nokia 6, Moto G5, OnePlus 3 y 5, Xiaomi Mi 6, Sony Xperia Z3 Compact, entre otros. Por otra parte, hay equipos que están exentos de esta afectación, tales como los teléfonos Samsung con Android 7.0 Nougat en adelante, BlackBerry Priv y Huawei Honor 8.

