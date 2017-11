Google Pixelbook tendrá la opción de ofrecer pantalla dividida

Una de las funciones más usadas en un entorno de escritorio está por llegar al híbrido de Google, mejor conocido como Pixelbook.

Según reveló François Beaufort del proyecto Chromium a través de Google+, los usuarios de la Google Pixelbook pueden hacer uso de la pantalla dividida como característica experimental, disponible en el canal para desarrolladores de Chrome OS 64.

Dicha característica puede encontrarse en el apartado chrome://flags como enable-tablet-splitview, la cual actualmente sólo funciona con la Pixelbook. Además, no todas las aplicaciones son compatibles, en su mayoría las que son descargadas desde Play Store.

Para hacer uso de esta característica una vez habilitada, el usuario debe ir a la vista de ventanas activas mediante el botón ubicado en la parte inferior iderecha. Desde allí, podrá arrastrar las ventanas a las áreas destacadas.

No se descarta que la pantalla dividida llegue a más equipos con Chrome OS cuando termine su paso por el canal para desarrolladores.

