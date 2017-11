YouTube Kids tendrá nuevas medidas para regular el contenido

Desde hace meses, varios medios se hicieron eco de uno de los problemas que presenta YouTube Kids: el sistema de Google no logra filtrar todo el contenido inapropiado.

Si bien el equipo de YouTube anuncio algunos cambios, no han sido suficiente. Y ahora quieren potenciar las medidas tomadas con una nueva política que se implementará en las próximas semanas, para evitar exponer a los niños a este tipo de contenido, según han declarado en The Verge.

Tal como detallan en el Centro de Ayuda de YouTube, aplicarán la política de contenido restringido por edad. Es decir, se aplicará una restricción de edad a aquellos videos que presentan contenido que puede resultar inapropiado para los niños, aunque no necesariamente violen el resto de las políticas de YouTube.

Por ejemplo, YouTube no puede quitar un video por satirizar personajes infantiles (aunque tampoco les permite monetizar con esta clase de videos), pero claramente no es contenido apropiado para niños.

La dinámica es la misma que conocemos, el equipo de revisión de políticas, será el encargado de evaluar los videos que resultan dudosos (es decir, aquellos que son marcados por la comunidad o colaboradores).

Si al pasar por la etapa de revisión, se les aplica la restricción, se bloqueará automáticamente el acceso a YouTube Kids. Y en cuanto a YouTube, no se mostrará a aquellos que hayan cerrado sesión o que tengan menos de 18 años. Y por supuesto, este contenido tampoco se mostrará si en la cuenta se ha habilitado el modo restringido.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.