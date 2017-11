Twitter aumenta a 50 caracteres el nombre de usuario

El equipo de Twitter sigue con los cambios.

Después de hacer oficial el límite de 280 caracteres por cada tweet, Twitter decide que también es hora de modificar otros detalles de la plataforma.

Anunciaron que también se amplía la cantidad de caracteres dedicados al nombre: pasa de tener un máximo de 20 caracteres a 50.

Así que, tal como sugiere Twitter, los usuarios podrán darle un toque de creatividad al espacio dedicado al nombre, por ejemplo, con más emojis. O simplemente, podrán aprovechar este cambio para escribir sus nombres completos, sin necesidad de recurrir a las iniciales porque no tenían suficientes caracteres.

O aquellos que son más conocidos por sus apodos o sobrenombres, podrán agregarlos entre comillas, ya que tendrán algunos caracteres extras.

Una aclaración para aquellos que son nuevos en Twitter, este cambio solo aplica al nombre que es visible en la página de perfil, y no al nombre de usuario (que es el que se muestra en la URL del perfil, o se utiliza con @).

El límite del nombre de usuario sigue siendo de 15 caracteres. Según están comentando los usuarios, esta actualización ya esta disponible. Por lo que aquellos que deseen aprovechar este aumento de caracteres, ya pueden probarlo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.