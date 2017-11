9 de cada 10 consumidores mexicanos comprarán en el Buen Fin invirtiendo una media de 7 mil pesos

Noviembre 2017. Tiendeo.mx, el portal líder en ofertas y catálogos online geolocalizados, da hoy a conocer los resultados de un estudio sobre las tendencias de consumo de los mexicanos en el Buen Fin 2017.

Gracias al Buen Fin, noviembre se ha convertido en uno de los meses clave en el calendario del sector retail. Según datos de la Secretaría de Economía, desde la primera edición -celebrada en 2011- las ventas durante este periodo han aumentado un 150 por ciento, superando los 89.000 millones de pesos en 2016. Para el Buen Fin 2017 las previsiones apuntan a los cien mil millones de pesos.

Una de las claves del éxito del Buen Fin es la gran acogida que tiene por parte de los consumidores debido a los grandes descuentos y ofertas que los negocios lanzan para estas fechas. Según una encuesta realizada por Tiendeo.mx* a sus usuarios, el 90 por ciento de los mexicanos tienen previsto comprar algún producto aprovechando las ofertas disponibles en la edición este año. Tanto es así que cada mexicano prevé gastarse una media de 7 mil 140 pesos durante el Buen Fin 2017.

Más ofertas online para el Buen Fin

Otra de las claves para el éxito del Buen Fin es la implicación de los retailers. Según datos de Tiendeo.mx**, en la pasada edición la presencia de ofertas digitales se duplicó con relación a 2015. Además, para el Buen Fin 2017 está previsto que el número de ofertas en internet aumente un 32 por ciento.

Planificación más temprana

La gran variedad de ofertas disponibles durante el Buen Fin hace que cada vez sean más los usuarios que apuestan por la planificación de las compras para este periodo. El principal objetivo es el de encontrar promociones que les permitan adquirir los productos más deseados al mejor precio posible.

La encuesta llevada a cabo por Tiendeo.mx señala que el 92 por ciento de los mexicanos planificará sus compras durante el Buen Fin. Para el 59 por ciento de estos usuarios planeadores los catálogos digitales son mejor herramienta para obtener información sobre promociones, precios y productos de una manera más rápida y sencilla.

Asimismo, los consumidores mexicanos cada vez planifican con más antelación sus compras para el Buen Fin. Mientras que en 2015 las visitas a Tiendeo.mx relacionadas con este evento comercial comenzaron a producirse la semana anterior a la celebración del evento, en 2016 los usuarios iniciaron las búsquedas relacionadas el 31 de octubre. Para este año, la planificación de compras experimenta un nuevo adelanto, concretamente, al 18 de octubre.

Electrónica, la gran protagonista del Buen Fin 2017

El 68 por ciento de los encuestados afirman que comprarán algún producto electrónico durante el Buen Fin 2017. Los artículos de electrónica son los que más despiertan el interés de los mexicanos, por encima de la moda (54 por ciento) o los muebles y productos para el hogar (50 por ciento). Los datos internos de Tiendeo.mx también recogen esta tendencia. De hecho, las ofertas de dispositivos electrónicos concentran 1 de cada 3 búsquedas durante el Buen Fin.

En el momento de realizar las compras de Buen Fin, el 71 por ciento de los mexicanos acude a las tiendas departamentales, dada la variedad de productos que permite ahorrar tiempo y dinero. De hecho, los catálogos de este tipo de establecimientos son los más leídos en Tiendeo.mx, junto con los de supermercados. Durante el Buen Fin, los folletos de las tiendas departamentales concentran el 34 por ciento de las lecturas.

*Encuesta realizada a 1.282 usuarios de www.tiendeo.mx entre los días 26 y 31 de octubre de 2017.

**Datos internos extraídos de 14 millones de visitas relativas a noviembre de 2015 y 15 millones de visitas relativas a noviembre de 2016.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.