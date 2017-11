Twitter suspende temporalmente la verificación de cuentas

Twitter anunció a través de su perfil de soporte que pone en pausa la verificación de cuentas, un proceso destinado a otorgar el distintivo azul a aquellos perfiles destacados a nivel público.

Desde Twitter entienden que el sistema de verificación que han llevado hasta ahora ha causado confusión, un sistema creado “para autenticar la identidad y la voz pero se interpreta como un aval o un indicador de importancia”.

Este movimiento aparece poco después de las críticas recibidas por verificar la cuenta del organizador de la protesta del pasado mes de agosto llevada a cabo en Charlottesville, que se saldó con una manifestante fallecida. Los críticos señalaron que no se debería verificar a un conocido supremacista blanco al no ser de interés público, según señalan algunos medios.

Debemos recordar que desde la plataforma social se está invirtiendo esfuerzos contra los contenidos de abuso y el odio, y de hecho recientemente publicaron un calendario con los pasos a realizar en estos meses para situar a Twitter como un lugar seguro.

Con todo ello, desde Twitter tratan ahora de reformular su sistema de verificación de cuentas dada la confusión generada que ni la propia plataforma social es capaz de entender, ya que se da la circunstancia de que todavía hay muchas otras personalidades que no han podido conseguir su ansiada insignia.

