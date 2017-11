Recomendaciones de la Asociación de Internet .MX para compras y ventas en línea durante El Buen Fin

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017. La Asociación de Internet .MX pronostica un incremento importante en la actividad del comercio electrónico durante los cuatro días de promociones de El Buen Fin.

Se trata de la temporada de ventas más importante del país, en la que miles de comercios y consumidores estarán atentos a las plataformas en línea para obtener las mejores ventajas promocionales.

Con el propósito de que los consumidores y tiendas logren la mejor de las experiencias a través del comercio electrónico durante El Buen Fin, la Asociación de Internet .MX ha elaborado las siguientes recomendaciones:

Para consumidores

Investiga y compara . Actualmente en México contamos con múltiples opciones para comprar en el comercio electrónico, desde tiendas tradicionales, tienda en línea, plataformas, aplicaciones móviles, etc. Es importante que investigues y compares precios para que puedas comprar o contratar bienes y servicios bajo las mejores condiciones de precio y calidad.

Infórmate sobre los bienes, servicios y proveedores . Es importante que te informes sobre las características de los bienes y servicios que vas a adquirir. Comprar en Internet te permite investigar y comparar precios, alternativas y calidad, para que no te lleves una mala sorpresa. Es igualmente importante conocer al comercio y asegurarte que sea confiable. Conoce sus políticas de garantías, cambios y devoluciones, así como los términos y condiciones que ofrece el comercio, tanto para la venta del bien o servicio, como para alguna controversia que se pudiera presentar.

Utiliza una conexión segura . El uso del Wifi público sin duda es una ventaja para conectarte a Internet, pero puede tener inconvenientes al hacer transacciones en línea. Si vas a hacer una compra y utilizar tu información personal o de tarjetas de crédito o débito, debes hacerlo en una conexión confiable o bajo tu control, en la oficina o en casa, por ejemplo. Te recomendamos el uso de una Red Privada Virtual (VPN), la cual mantendrá segura la información intercambiada entre los sitios y los dispositivos que utilices.

Dispositivo seguro. Tu computadora, celular o tableta, siempre deben contar con las medidas de seguridad adecuadas, y más al hacer compras en línea. Instala un antivirus, anti espías y demás software de seguridad que te proteja.

Tus datos, tu responsabilidad. Mantén tus datos bajo control, no los compartas con desconocidos ni los ingreses a sitios o aplicaciones de dudosa reputación. Busca las letras “https://” en la barra de navegación de los sitios web, y procura que tengan sellos de confianza y seguridad, que son herramientas que te permitirán identificar buenos proveedores.

Tus contraseñas deben ser fuertes (que incluyan letras mayúsculas y minúsculas, signos y números), debes cambiarlas regularmente, utilizar una diferente en cada sitio y bajo ninguna circunstancia las compartas con nadie.

Una sola tarjeta . Deseablemente utiliza únicamente una tarjeta de crédito o débito, y procura tener las alertas de cobros de tu proveedor de servicios financieros.

Para comercios

Conoce a tu cliente . Ofrece bienes o servicios atractivos para tus clientes, El Buen Fin es una gran oportunidad para tu negocio y debes aprovecharlo, colocando los productos o servicios que sabes que son atractivos para tu clientela. El consumidor digital cada vez es más sofisticado, exigente y está mejor informado, ¡no lo subestimes!

Conoce a tu competencia . Cada vez son más los comercios que venden en línea y por ello debes de estar a la altura de las circunstancias. Conocer y estudiar a tu competencia te ayudará a prepárate para competir e innovar y así atraer al mayor número de clientes posible.

Da el mejor servicio posible . Uno de los factores que distingue a un buen comercio es ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes, con lo que obtienes fidelidad, satisfacción y evitas cualquier tipo de malentendido. Infórmales cómo será el proceso de compra, formas, tiempos y costos de entrega; métodos de pago, proceso de devolución y garantías, y dispón de un medio de contacto directo para aclarar dudas y dar seguimiento a las compras. El cliente te lo agradecerá.

Pon atención en la reglamentación de la publicidad . Al igual que en una tienda física, tu publicidad debe ser clara, precisa y evitar hacer caer en errores al cliente. No solamente obtendrás consumidores más satisfechos, sino que evitarás las sanciones de la autoridad.

Súmate. Si aún no haces ventas online, no dejes pasar más tiempo. El comercio electrónico es una realidad creciente y debes aprovecharlo. Existen varias maneras de hacerlo a través de sitios o aplicaciones propios, plataformas, cupones, outlets, etc. ¡No hay pretextos!

El Comercio Electrónico está creciendo de manera importante en México y la mejor forma de promoverlo es adoptarlo de manera eficiente y provechosa para todo el ecosistema digital.

Recuerda que para poder hacer uso de los materiales gráficos de El Buen Fin y ser parte del evento comercial más grande en México, debes registrarte en el sitio www.elbuenfin.org y atender los términos y condiciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.