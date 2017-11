Pronto podrá enviar tu Currículum a LinkedIn desde Microsoft Word

Los suscriptores de Office 365 tendrán una ayuda la hora de redactar sus currículums en Word en equipos de escritorio.

Esto debido a que tanto Microsoft como LinkedIn dispondrán de el Asistente de Currículums, una nueva función que llega a Word para ayudar a los usuarios a encontrar información relevante de sus perfiles en LinkedIn para redactar el currículum adecuado y convincente acorde a las aspiraciones profesionales.

Esta nueva función llega a los usuarios que formen parte del programa Office Insiders y se expandirá al resto de los usuarios suscriptores de Office 365 a lo largo de los próximos meses.

Básicamente, se trata de una barra lateral donde los usuarios podrán ir navegando por sus logros y habilidades profesionales, además de poder acceder a ofertas de trabajo del sector deseado, experiencias de trabajos profesionales, e incluso también tendrán la posibilidad de hacer públicos sus nuevos currículums en LinkedIn o solicitar ayuda profesional a través de ProFinder, entre otros aspectos.

Eso sí, en ningún caso, los usuarios tendrán posibilidad alguna de añadir la información seleccionándola y arrastrándola al área del currículum donde quieran integrarla, ya que deberán seguir redactando el curriculum como hasta ahora han venido realizando.

La integración del asistente básicamente consiste en una nueva ventana con datos e informaciones de LinkedIn que evita tener que alternar entre dos aplicaciones para tenerlo todo bajo una misma interfaz.

