LinkedIn lanzó una versión gratuita de Sales Navigator, su plataforma dirigida a la conexión de las empresas con los compradores adecuados, en forma de extensión de Chrome para Gmail, pudiéndose usar por cualquier usuario que lo desee sin necesidad de suscripción.

La versión Lite de Sales Navigator ofrece algunas de las características presentes en Sales Navigator manteniendo el resto de forma exclusiva para los suscriptores.

Aquellos usuarios que usen la extensión de Rapportive serán migrados a la nueva extensión de Sales Navigator Lite en las próximas semanas, quienes además contarán con las características que siguen disfrutando en Rapportive junto con algunas características y mejoras adicionales.

Acorde a LinkedIn, los usuarios podrán ver los detalles de perfil de LinkedIn de una dirección de correo electrónico para poder conocer mejor las personas con las que se está manteniendo una conversación vía mail.

Además, verán algunas serie de elementos que permitirán tener un mejor acercamiento, como puedan ser las conexiones mutuas, e incluso podrán hacer crecer sus redes de contactos con aquellos contactos pertenecientes a la persona que está detrás de una misma dirección de correo electrónico.

Sales Navigator Lite ya está disponible para su instalación en Chrome a través de la Chrome Web Store de forma gratuita.

