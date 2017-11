La Inteligencia Artificial agrega efectos a las imágenes que se compartan por Skype

Sprinkle, es una app creada por Microsoft pensada para el público adolescente que les permite dar un toque divertido a sus selfies, teniendo en cuenta el contexto, gracias a la Inteligencia Artificial.

La dinámica que propone esta app parece que ha recibido una gran aceptación, porque el equipo de Microsoft lleva algunos de los efectos fotográficos de Sprinkle a Skype. Al escoger cualquier fotografía, se nos sugerirán una serie de efectos teniendo en cuenta el contenido de la imagen, día de la semana, expresiones, etc.

Gracias al Aprendizaje automático, podrá identificar las emociones, detectar los rostros, edad…y en base a esos datos sugerir una serie de efectos. Tendremos pegatinas, máscaras, bandas decorativas, y hasta leyendas divertidas.

Utilizar esta nueva función es muy simple, solo hay que hay que escoger la opción de varita mágica, y la app automáticamente nos presentará las sugerencias. Podemos agregar tantos efectos como deseemos, combinándolos para lograr un resultado divertido.

Luego, podremos compartir estas fotografías editadas con nuestros contactos en chats individuales, o publicarlos directamente en los Highlights. Esta nueva función se implementará paulatinamente a todos los usuarios, que tengan la última versión de la app de Skype para iOS y Android

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.