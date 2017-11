Google Chrome prepara herramientas para combatir las redirecciones a páginas no deseadas

A veces, la experiencia que recibimos los usuarios a la hora de navegar por la web deja bastante que desea debido a las redirecciones a destinos no deseados a las que a veces somos sometidos.

Chrome quiere evitar estos comportamientos en futuras versiones de su navegador web mediante el lanzamiento de tres nuevas protecciones.

La primera de ellas apunta a cuando entramos a una página y de forma inesperada nos aparece otra página sin motivo alguno, lo que nos frustra esta experiencia.

Google entiende que esta redirección habitualmente se da por contenidos de terceros incrustados en la página en la que estamos navegando a través de los iframes(marcos). Para resolver esta situación, en Chrome 64 todos los redireccionamientos que se produzcan en iframes de terceros mostrarán una barra de información en lugar de redirigir, salvo en aquellos casos en el que los usuarios ya hayan interaccionado con dichos iframes.

En la navegación por la web también se nos aparece la posibilidad de presionar ciertos enlaces que nos llevan a abrir una nueva pestaña en el navegador pero también desaparece el contenido de la página que estábamos visitando para aparecer en su lugar otra página diferente, también no deseada, siendo una forma de eludir los bloqueadores de ventanas emergentes en los navegadores.

Pues bien, Chrome también hará frente a esta situación en Chrome 65, donde detectarán este comportamiento e igualmente activarán una barra de información y evitarán el redireccionamiento de la pestaña principal.

Ya por último hay que señalar que hay otros comportamientos abusivos que son difíciles de detectar pero también derivan en el redireccionamiento a contenidos no deseados.

A este respecto, en el mes de enero, el bloqueador de pop-ups de Chrome evitará que los sitios que ofrezcan controles engañosos (con botones que realicen otras funciones a las que en principio deberían realizar) o tengan superposiciones transparentes para la captura de clics abran nuevas ventanas o pestañas.

De esta manera, nuestra experiencia por la navegación web mejorará sensiblemente al evitar estos comportamientos engañosos y abusivos que ciertos generadores de contenidos en la web suelen desarrollar en detrimento de nuestra experiencia.

Además, los propietarios de sitios web de podrán preparar para estos cambios ya que desde hoy tendrán en Google Search Console un nuevo informe donde darán cuenta de las experiencias abusivas, pudiendo obtener información de sus respectivos sitios web y tomar medidas en caso de que se produzcan algunos de estos abusos. De lo contrario, se activarán las prevenciones de nuevas ventanas y pestañas.

