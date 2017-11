Facebook Marketplace ahora ofrece entre sus opciones herramientas para rentar casas o departamentos

Facebook Marketplace está teniendo bastante éxito en los mercados en los que ha entrado, aunque se trate únicamente de un panel de información, sin plataforma de pago integrada.

Hace poco abrieron la categoría de productos que pueden venderse, incluyendo coches usados, por ejemplo, y ahora está asociándose con algunas compañías para mostrar también pisos de alquiler, aunque de momento solo estará disponible dentro de Estados Unidos.

El lanzamiento inicial incluirá filtros personalizados para que los usuarios puedan encontrar piso en determinadas ciudades, con un precio específico, número de habitaciones y baños, y será posible también indicar el tipo de alquiler o si aceptan mascotas o no, así como el tamaño, claro. Los dueños de los pisos podrán incluso subir sus fotos en 360 grados, para que los usuarios de Facebook vean el ambiente sin salir de la plataforma.

Bowen Pan, de Facebook, comentó que están incluyendo ya listas de Apartment List y Zumper, pero la cantidad de compañías de diferentes sectores siguen en la cola de espera.

Tienen un claro objetivo: matar a la competencia, y ahí estamos todos incluidos, desde sitios de compra y venda de objetos de segunda mano a portales de alquiler de pisos o de venta de vehículos usados.

