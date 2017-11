ASUS gana 15 prestigiosos premios Good Design Awards

ASUS dio a conocer que durante los Good Desing Awards, 15 de sus productos fueron premiados por su excelencia en diseño e ingeniería en todo el mundo. Los premios reconocen el continuo compromiso de ASUS con el diseño y la innovación de calidad.

Los productos ganadores exhiben la promesa de la marca “In Search of Incredible”, que persigue la perfección en todas las áreas con el objetivo final de ofrecer una experiencia de consumo increíble y potencia el lujo para todas las personas.

Organizado por el Japan Institute of Design Promotion (JDP), Good Desgn Awards es uno de los cuatro principales premios de diseño reconocidos por la International Design Alliance. Este año, JPD recibió más de 4,495 participaciones de todo el mundo. Para más información visita: www.g-mark.org/about/.

Ganadores del Good Design Award 2017

Zenfone AR

Zenfone AR es el primer smartphone de 5.7 pulgadas en el mundo que está habilitado para Tango y Daydram, desarrollado en estrecha colaboración con Google. Equipado con un innovador sistema TriCam que consta de tres cámaras traseras, una cámara de 23 megapíxeles con seguimiento de movimiento, detección de profundidad y alta resolución. Zenfone AR puede crear un modelo tridimensional en su entorno y rastrear su movimiento.

Serie Zenfone 4

Los smartphones de la serie Zenfone 4 están diseñados para proporcionar las mejores experiencias de fotografía móvil, con cámaras duales que permiten creativas opciones ilimitadas, brindando a los usuarios la libertad de capturar su mundo desde múltiples perspectivas. La serie Zenfone 4 incluye los dos modelos Zenfone 4 y Zenfone 4 Pro.

Zenfone 4 pro es la máxima expresión del diseño de teléfonos inteligentes ASUS, diseñado para proporcionar lujo en cada detalle y con dos cámaras para ofrecer una experiencia de fotografía móvil sin igual. Integra una cámara estándar con el sensor de imagen Sony IMX362, un lente de apertura f/1.7 y una capacidad de zoom total de 10X, más una cámara frontal con autoenfoque de detección de fase rápida, lo que permite a los usuarios capturar fotos que le hacen competencia a las cámaras profesionales. El smartphone es el primero en el mudo en incorporar tres sensores de imagen Sony de gama alta, y el motor ASUS SuperPixel, que asegura hasta 8 fotografías más brillantes con poca luz. Alimentado por la última plataforma móvil Qualcomm Snapdragon S835 y 6GB de RAM para ofrecer una experiencia de cámara suave y receptiva, y el mejor rendimiento con las aplicaciones y juegos actuales.

Zenfone 4 es un smartphone de 5.5 pulgadas que evoluciona el linaje Zenfone con un diseño lujoso y una experiencia de fotografía móvil sin igual con un sistema de cámara de doble lente con el sensor de imagen Sony IMX362, un lente de gran apertura f/1.8 y 120 de gran angular. La plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 660/630, que es potente y energéticamente eficiente, brinda rendimiento para cada escenario, y una batería de polímero de litio de 3300mAh de alta capacidad junto con la tecnología de carga rápida BoostMaster de ASUS, que mantiene el Zenfone 4 en funcionamiento durante más tiempo.

Zenfone 4 Selfie Pro

Zenfone 4 Selfie Pro es el modelo estrella de la serie Zenfone 4 Selfie. Contiene la cámara más avanzada del mundo, con un sensor de imagen Sony IMX362 de doble píxel que tiene el doble de fotodiodos de captura de luz en comparación con los sensores convencionales de la misma resolución, y el motor ASUS SuperPixel que permite a los usuarios capturar imágenes con el doble de brillo, así como ligeras selfies y asombrosos videos detallados en 4K HD.

La tecnología de cámara DuoPixel de 24 megapíxeles utiliza la información capturada por el sensor para crear de forma inteligente una fotografía de 24 megapíxeles, lo que da como resultado unas selfies hermosas y de alta resolución. Zenfone 4 Selfie 4 Pro también viene con una cámara wefie super gran angular de 120° que facilita la coloración en el plano de varias personas o el entorno, ideal para ocasiones sociales y viajes.

Serie Zenbook UX430/530

Las computadoras portátiles Zenbook UX430 y UX530 se presentan en un diseño sofisticado, delgado y liviano con grandes pantallas de bisel delgado. Zenbook UX430 está equipado con potententes gráficos NVIDIA GeForce MX150 y una pantalla de 14 pulgadas en un cuerpo compacto y fácil de transportar, ya que es tan pequeña como las notebooks de 13 pulgadas, gracias a los biseles de 7,18mm ultra estrechos que permiten una asombrosa relación de pantalla a cuerpo del 80% para maximizar la productividad y comodidad.

Zenbook UX530 está diseñada para usuarios que necesitan una pantalla de bisel delgado de 15.6 pulgadas más grande en un cuerpo mucho más pequeño que la mayoría de las laptops de su clase de las laptops de su clase. Ofrece los mismos componentes poderosos, con la adición de gráficos discretos NVIDIA GeForce GTX950 de alto rendimiento.

Zenbook 3 Deluxe (UX490)

Zenbook 3 Deluxe (UX490) es la portátil más delgada del mundo de 14 pulgadas que ofrece a los usuarios el equilibrio perfecto entre portabilidad y productividad. Tiene un chasis de 12.9mm de grosor, 1.1kgs de peso en un cuerpo de 13 pulgadas que alberga una magnífica pantalla de 14 pulgadas NanoEdge ultrabrillante.

Zenbook 3 Deluxe se ha actualizado con el último procesador Intel Core i7 de octava generación para ofrecer un rendimiento de siguiente nivel, siendo uno de las primeras portátiles ultradelgadas en contar con una CPU de cuatro núcleos. El equipo también tiene hasta 16GB de RAM LPDDR3 de 2133MHz y un SSD PCIe increíblemente veloz de hasta 1TB. Las capacidades de expansión son inigualables proporcionando puertos USB Tipo-C con soporte Thunderbolt 3 para transferencias de datos de 40Gbps, pantallas externas duales 4K UHD y entrega de potencia.

Zen AiO ZN242

Zen AiO ZN242 es una PC All-in-One poderosa, compacta y elegante que supera los límites de lo que es posible brindando la mejor experiencia de computo todo en uno. Zen AiO ZN242 presenta una pantalla sin marco NanoEdge de 23.8 pulgadas con una relación de pantalla a cuerpo del 90% líder en la industria, gama de colores sRGB de 100% y tecnología de visión amplia de 178° para una visión increíblemente inmersiva. La All-in-One tiene un diseño limpio y ordenado con un magnifico acabado plateado tipo Icicle Silver, y cuenta con muchos detalles prácticos que incluyen una cámara emergente y ventiladores ocultos en el logotipo trasero. Tiene un soporte robusto con corte diamante y una base metálica ultradelgada adornada con el icónico acabado de metal hilado inspirado en ASUS.

Zen AiO ZN242 no sólo tiene un aspecto impresionante, también ofrece un rendimiento potente con hasta el último procesador Intel Core i7-7700HQ de cuatro núcleos con 32GB de memoria DDR4-2400, una SSD de 512GB y gráficos NVIDIA GeForce GTX 1050 para juegos, además, brinda a los usuarios el poder de una PC de escritorio tradicional para la productividad, juegos o entretenimiento, todo en un equipo elegante y compacto.

Zenbook Flip S UX370

Zenbook Flip S es la computadora portátil convertible más delgada del mundo y también una de las más livianas. Tiene apenas 10.99mm de grosor y pesa sólo 1.1kg, y cuenta con un procesador Intel Core i7, hasta 1TB de almacenamiento SSD, 16GB de RAM, una pantalla de alta resolución de 13.3 pulgadas con soporte a ASUS Pen y dos puertos USB-C. La nueva bisagra ErgoLift de 360° en Zenbook Flip S es lisa y estable, sujetando la pantalla de forma segura en cualquier ángulo. Esta innovadora bisagra tiene un mecanismo de doble acción que levanta e inclina el teclado en la posición de escritura perfecta cuando la pantalla se abre más allá de 135°. El escáner de huellas dactilares es uno de los sensores más finos del mundo, y está ubicado en el costado de la computadora portátil para un fácil acceso en cualquier modo.

Chromebook Flip C123

Chromebook Flip C213 es una notebook reforzada con Chrome OS especialmente diseñada para su uso en entornos educativos; cuenta con una versátil pantalla táctil de 360° de 11.6 pulgadas y más de 12 horas de duración de batería. Con un diseño modular favorable al servicio y una construcción robusta que excede los estándares militares de durabilidad; la Chromebook Flip C213 ofrece a los usuarios educativos una laptop resistente, confiable y potente que es fácil de usar, administrar y reparar.

ASUSPRO B9440

ASUSPRO B9440 es la computadora portátil de negocios de 14 pulgadas más ligera del mundo. Diseñada para los profesionales exigentes y con un peso de tan sólo 1.05kgs. La portátil tiene un diseño ultracompacto con una superficie no mayor a muchas notebooks de 13 pulgadas, por lo que es la laptop perfecta para llevar a cualquier parte para la productividad empresarial. Elegante y práctica gracias a su chasis totalmente metálica hecha de aleación de aluminio estándar. Al igual que todas las portátiles de negocios de ASUSPRO, B9440 tiene el grado militar MIL-STD 810G, cumpliendo con todos los estándares de confiabilidad ASUSPRO al ser sometidos a una serie de pruebas de tortura para garantizar un funcionamiento confiable en cualquier entorno.

ROG Zephyrus

ROG Zephyrus es la computadora portátil para gaming más delgada del mundo, impulsada por un procesador Intel Core i7 (Kaby Lake) de séptima generación y los últimos gráficos NVIDIA GeForce GTX1080 (con diseño Max-Q). La Zephyrus de 15.6 pulgadas tiene un perfil ultradelgado e incorpora el exclusivo Sistema Aerodinámico Activo de enfriamiento especialmente diseño, y efectos de iluminación ASUS Aura RGB personalizables para el teclado. Cuenta con una pantalla súper rápida de 120Hz con tecnología de visión amplia, una gama de colores 100% sRGB y NVIDIA G-SYNC para obtener imágenes visuales impresionantes.

VivoPC X

VivoPC X es una PC de escritorio elegante y compacta diseñada para experiencias inmersivas de realidad virtual. VivoPC X está impulsada por un procesador Intel Core de séptima generación con gráficos NVIDIA GeForce GTX serie 10 y es totalmente compatible con los últimos auriculares VR. Su compacto chasis de 5 litros se puede colocar en cualquier lugar de la casa y cuenta con amplias funciones de conectividad que incluyen cuatro puertos USB 3.1 Gen 1 y dos puertos USB 2.0 para periféricos VR y controladores. VivoPC X está diseñado para consumidores generales que buscan una PC lista para VR que satisfaga las demandas de hardware de las tareas de realidad virtual y el entretenimiento.

Designo MZ27AQ

Designo MZ27AQ es un impresionante monitor de 27 pulgadas que anuncia una nueva generación de pantallas ultradelgadas sin marco. Ganador de un premio Computex D&I 2017, Designo MZ27AQ mide sólo 7mm en su punto más delgado y cuenta con un panel IPS de resolución nítida, WQHD con resolución de 2560×1440 píxeles con una gama de colores 100% sRGB para brindar increíbles efectos visuales para el entretenimiento doméstico. Con un sistema integrado de audio ASUS SonicMaster de 2.1 canales desarrollado en conjunto con Harman Kardon, presentando dos parlantes estéreo de 6 vatios y un subwoofer externo de 5 vatios.

ZenScreen MB16AC

ZenScreen MB16AC es la pantalla complementaria Full HD más delgada y liviana del mundo de 15.6 pulgadas. Antes de su lanzamiento, ZenScreen MB16AC ganó los premios iF Product Design y Red Dot Design Awards 2017. Pesa sólo 780 gramos y tiene un perfil de 8mm con un bisel ultrafino de 6.5mm que es un 60% más delgado que los modelos anteriores para proporcionar un área de visualización más grande.

ROG Maximus IX Extreme

ROG Maximus IX Extreme es una motherboard Z270 de juegos poderosa que cuenta con un equipo experto para ser totalmente refrigerado, con un monobloque integrado para un rendimiento refrigerado por agua que tiene múltiples sensores perfectamente integrados para mantener al mínimo la complejidad del cableado y la tubería. Esta fuente de poder para juegos también presenta iluminación ASUS Aura Sync, audio SupremeFX de alta fidelidad, un protector de E/S preinstalado y conectividad de última generación que incluye dual M.2, USB 3.1 Gen 2, Wi-Fi 802.11ac 2×2 y Thunderbolt 3.

Serie VivoMini VC66

La serie VivoMini VC66 es una gama de mini-PCs versátiles y de alto rendimiento diseñadas para una amplia gama de tareas informáticas para el hogar o la oficina. Antes del lanzamiento, la serie VivoMini VC66 ganó los premios iF Product Design y Red Dot Design Awards 2017. Alimentado por los procesadores Intel Core de séptima generación de escritorio con memoria RAM DDR4, la serie VivoMini VC66 tiene un diseño único que permite diferentes opciones de almacenamiento. Estas mini PC cuenta con soporte para una pantalla 4K UHD y conectividad integral con un total de seis puertos USB, incluidos dos puertos USB 3.0 de fácil acceso frontal con un conector USB Tipo-C.

