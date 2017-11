Western Digital brinda a los consumidores el control sobre su contenido digital con My Cloud Home

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Facilita guardar el contenido digital en un solo lugar y compartirlo y consultarlo desde una aplicación para teléfono inteligente

Ciudad de México, 8 de noviembre de 2017 – Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), presentó hoy en el mercado local My Cloud Home, una nueva solución de almacenamiento personal en la nube que permite a los consumidores tomar el control de su contenido digital por lo general disperso. Con la solución My Cloud Home, los consumidores pueden agregar fácilmente todas sus fotos, videos y archivos desde sus teléfonos inteligentes, computadoras, almacenamiento USB, la nube y cuentas de redes sociales en un lugar central . Con su teléfono, tableta o computadora en un lugar con conexión a Internet, los consumidores obtienen la libertad de experimentar y compartir ese contenido con la familia y los amigos.

Centralizar y disfrutar el contenido

Los usuarios pueden configurar My Cloud Home para que copie todo el contenido de sus teléfonos inteligentes y computadoras en forma automática y continua. Los archivos de unidades flash USB, los discos duros externos y las tarjetas de memoria (por medio de un adaptador USB) se pueden importar rápidamente a través del puerto USB de la nueva solución. Asimismo, los usuarios pueden conectarse y transferir el contenido desde sus plataformas de redes sociales y servicios en la nube predilectos, tales como Dropbox, Box, Google Drive y Facebook. Los programas de televisión, películas, videos y música almacenados en My Cloud Home se pueden disfrutar en un Smart TV o reproductor de medios mediante la aplicación Plex. Ese contenido también se puede disfrutar en un teléfono inteligente o tableta con la aplicación My Cloud Home.

Desde la configuración hasta el uso cotidiano, el teléfono móvil es el centro de control de la experiencia My Cloud Home. Con la aplicación móvil My Cloud Home, los usuarios pueden compartir, acceder y disfrutar de todo su contenido desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. La aplicación móvil My Cloud Home también es capaz de administrar la solución My Cloud Home para agregar servicios, usuarios e incluso asegurar que el sistema se encuentre actualizado con el software más reciente.

En cuanto a los profesionales que crean contenido creativo y necesitan más capacidad de almacenamiento para guardar su biblioteca digital, existe la opción de nube personal de disco dual. La solución My Cloud Home Duo ofrece la misma funcionalidad de la solución My Cloud Home además de una configuración de disco dual definida en Mirror Mode (RAID 1) para duplicar automáticamente el contenido en un segundo disco y así brindar mayor tranquilidad al usuario.

Precio y disponibilidad

Sin la necesidad de una suscripción adicional a servicios, las soluciones My Cloud Home y My Cloud Home Duo están protegidas por una garantía limitada de dos años y estarán disponibles a finales de noviembre a través de los distribuidores CVA y Daisytek, así como en las tiendas de venta al menudeo BestBuy. La solución My Cloud Home tiene un precio de venta al menudeo sugerido por el fabricante en México de $5,899 pesos para 2TB, $6,699 pesos para 3TB, $7,449 pesos para 4TB, $9,499 pesos para 6TB y $11,699 pesos para 8TB. La solución My Cloud Home Duo tiene un precio de venta al menudeo sugerido por el fabricante en México de $11,299 pesos para 4TB, $14,599 pesos para 8TB, $20,199 pesos para 12TB, y $25,599 pesos para 16TB.

También te puede interesar:









Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Me gusta: Me gusta Cargando...