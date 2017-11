Twitter duplica el número de caracteres en los tweets a todos sus usuarios

Hace unos meses, Twitter anunciaba un cambio en la dinámica de los tweets, ya que duplicaba la cantidad de caracteres, llevando el límite a 280.

En aquel momento, solo un grupo reducido de usuarios podía probar esa dinámica. Pero ahora ya es oficial, y todos los usuarios verán el nuevo límite de 280 caracteres al crear su próximo tweet.

Según ha comentado el equipo de Twitter, están conformes con el feedback que han dado los usuarios durante este tiempo de prueba, por lo que creen que está nueva dinámica mejorará la experiencia de los usuarios.

Han creado un gráfico mostrando cómo los 280 caracteres ha solucionado el problema de los usuarios: tener que editar sus tweets porque estaban siempre sobre el límite de caracteres permitidos.

Y para calmar los ánimos de aquellos que son renuentes a este cambio, Twitter ha compartido una serie de datos. Por ejemplo, han comentado que durante el período de prueba, los usuarios han mantenido la brevedad que caracteriza a Twitter… solo el 5% utilizaron más de 140 caracteres, y un 2% superó los 190 caracteres.

Aún así, reconocen que como toda nueva función recién lanzada, los usuarios se pondrán creativos para probar su funcionamiento, por lo que es posible que el timeline luzca diferente en los primeros días.

Pero en líneas generales, el límite de 280 caracteres permitirá expresar mejor las ideas y potenciará la interacción, según las expectativas de Twitter.

