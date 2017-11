Próximamente la Google Play Store contará con Audiolibros

Muchos conocen Audible, la plataforma especializada en la venta de audiolibros que Amazon compró en 2008.

Todo parece indicar que Audible podría tener un nuevo competidor muy pronto: los rumores apuntan a que Google podría lanzarse de lleno al mercado de audiolibros desde la Play Store.

Tal y como se hacen eco desde Android Police, el código fuente de una próxima versión de la aplicación Play Store habría desvelado la inclusión de una nueva categoría denominada “audiolibros”, por lo que todo parece indicar que el gigante tecnológico estaría apostando por un sector cada vez más en auge. Aun así, por el momento se desconoce si la compañía pretende vender los audiolibros dentro de la misma tienda o lanzar una app exclusiva.

Si nos centramos en Audible, la plataforma cuenta a día de hoy con un extenso catálogo de más de 375,000 audiolibros, lo que pone de manifiesto el interés de los usuarios en este tipo de contenido. De hecho, tanto los audiolibros como los podcasts han experimentado un auge enorme en los últimos años, y se espera que continue siendo así de ahora en adelante.

Sin duda, se trata de un movimiento interesante por parte de Google, aunque aún es temprano para aventurarnos a opinar si podrá plantarle cara a Amazon en este terreno.

Fuente: Android Police.

