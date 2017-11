kapwing, una herramienta para crear de forma rápida memes y contenido multimedia

Las redes sociales se han convertido en una verdadera fuente de contenido audiovisual.

Por este motivo cada vez surgen diversas aplicaciones que se preparan para que cualquier persona, independientemente de su nivel de cultura digital, pueda crear contenido de este tipo.

kapwing es una de ellas, una web en la que tenemos dos funciones principales, la de creación de memes y la de efectos de audio.

Creación de memes: aunque hay muchas otras plataformas más completas en este sentido, kapwing destaca por su sencillez y enfoque práctico. Solo tenemos que subir la imagen, vídeo o gif que queremos transformar en meme y añadir el texto siguiendo una de las dos plantillas existentes. El resultado se crea de forma inmediata, listo para ser distribuido por las redes sociales.

Efectos de sonido: Cuentan con varias decenas de efectos de sonido, desde el grito de pikachu a campanillas. Solo tenemos que subir un vídeo, o indicar su url, y elegir el audio que sonará durante su reproducción. El resultado es pequeño en tamaño, ideal para compartirlo, y en ninguna ocasión tienen en cuenta la creación de vídeos largos, por lo que hay que buscar la viralidad en unos 3 segundos aproximadamente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.