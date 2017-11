Google ahora informa cuanto tiempo de espera tienen algunos restaurantes

Para todos aquellos que no les gusten pasar demasiado tiempo esperando para poder sentarse en una mesa de sus restaurantes favoritos, Google acaba de lanzar la sección de tiempo de espera, que llega a las búsquedas pero que próximamente llegará también a su servicio de mapas.

La idea busca que los usuarios puedan hacerse una idea del tiempo que deberán esperar para poder comenzar a disfrutar de los platos de sus restaurantes favoritos, restaurantes de cualquier parte del mundo en la que no haya o no se pueda realizar reservas.

De esta manera, los usuarios podrán gestionar mejor sus tiempos y acudir a sus restaurantes favoritos en aquellos momentos más propicios. Para ello, deberán buscar el restaurante en cuestión donde en su propio widget se mostrará una nueva sección donde se mostrará, en un gráfico de barras, los picos de espera para cada franja horaria de ese mismo restaurante.

Señalar que se tratan de tiempos estimados basados en datos históricos anónimos, algo similar a lo que ocurre con los horarios populares y duración de las visitas, según señala la compañía.

Se trata de un interesante dato que llega ahora para planificar mejor los tiempos y evitar largas y tensas esperas, pudiendo aprovechar ese tiempo en otras tareas en lugar de mirar al reloj hasta poder sentarse en una mesa disponible.

