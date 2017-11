Firefox 57 tendrá una opción para activar de forma permanente el bloqueo de seguimiento hacia los usuarios

Aunque el lanzamiento Firefox Quantum 57 está programado para la próxima semana, ya es posible conocer particularidades de las funciones que incorporará.

El proyecto anunció que agregará una opción para que los usuarios activen la protección contra seguimiento, de manera permanente, en la navegación tradicional.

No se trata de una función nueva. Mozilla agregó esta particularidad a su navegador de escritorio y Android el verano de 2015 con el lanzamiento de Firefox 42, aunque a pesar de lo popular de esta opción entre los usuarios, nunca se habilitó en todos sus modos de navegación, manteniéndola únicamente dentro del “modo privado” (Private Browsing mode).

Las formas de rastreo en la navegación web pueden comprender numerosas metodologías, aunque todas confluyen en la idea de recopilar información de los usuarios, ya sea con fines estadísticos (para analizar comportamiento de grupos o definir estrategias de mercado) o con propósitos particulares que podrían comprometer la seguridad de los mismos. Esta característica funciona bloqueando la carga de los scripts para tracking más conocidos, y es similar a un ad-blocker o bloqueador de anuncios.

La función, llamada “Always-on Tracking Protection”, ya puede ser probada en Firefox Nightly (anteriormente lamado Minefield), la versión de pruebas y desarrollo que la fundación mantiene. Según las conversaciones de los ingenieros de Mozilla, la opción será agregada en la sección de configuración de Firefox, permitiendo a los usuarios activarla en todo momento, incluso en la navegación normal.

Mozilla busca reposicionarse como una organización pionera en temas de privacidad; de hecho, ya ha hecho valiosos aportes para mejorar la privacidad del navegador TOR. La fecha oficial del lanzamiento será el próximo martes 14 de noviembre.

