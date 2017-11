Wacom presenta el Pro Pen 3D para diseñar, esculpir y crear de forma intuitiva

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2017. Wacom ha anunciado hoy, el Wacom Pro Pen 3D, un lápiz digital equipado con nuevas funciones que permite a artistas y diseñadores profesionales dar vida a sus mejores obras. Diseñado para utilizarse en Wacom Mobile Studio Pro, Cintiq Pro o con la pen tablet Intuos Pro 2017; incluye un tercer botón que proporciona opciones de control adicionales para aplicaciones y programas 3D, una función demandada por los profesionales creativos que trabajan en el campo del diseño industrial, el diseño de videojuegos, la animación, la realidad virtual o aumentada y el arte en 2D y 3D.

“Creamos el Pro Pen 3D para los usuarios que expresaban su necesidad de un lápiz digital con tres botones y nos complace, ahora, compartirlo con la comunidad del mundo creativo’’, afirmó Ed Neumann, vicepresidente sénior de marketing de la Unidad Empresarial Creativa de Wacom. “El Pro Pen 3D facilita, más que nunca, el trabajo a los diseñadores y artistas digitales para quienes es necesario un flujo de trabajo ágil y altamente personalizable.”

El nuevo botón del Wacom Pro Pen 3D, ofrece a los usuarios formas adicionales de manipular y agilizar el proceso de diseño al esculpir en aplicaciones de software 3D, tales como ZBrush, de Pixologic o Maya de Autodesk. Estos tres botones permiten a los diseñadores y artistas extraer el máximo potencial a su trabajo, en las aplicaciones 3D desde el propio lápiz, sin tener que tocar el teclado. La configuración del lápiz para el tercer botón controla el volteo y la rotación, que permite a los usuarios manejar los pequeños detalles en un modelo 3D.

A través del controlador de Wacom, los usuarios pueden personalizar estos ajustes predeterminados como otros atajos para sus herramientas o comandos favoritos. Por ejemplo, pueden dejar el tercer botón como el establecido para activar la función de volteo o rotación y así cambiar de forma fluida y rápida la orientación de un modelo. Pueden asignar al segundo botón, la función de desplazar o ampliar, dependiendo de si quieren que la punta de lápiz se sitúe sobre la tablet o la toque, y establecer el primer botón para acceder rápidamente a los menús contextuales.

El Wacom Pro Pen 3D mantiene el mismo rendimiento del Wacom Pro Pen 2 que los profesionales creativos adoran, incluyendo sus 8192 niveles de sensibilidad a la presión y una punta de lápiz sensible. Los usuarios pueden personalizar todos los ajustes y funciones para adaptarse a su estilo y flujo de trabajo preferidos.

Diseñado para un funcionamiento fluido con cualquier aplicación de Windows o Mac, el Pro Pen 3D pone al alcance del usuario una experiencia digital natural y un control sin igual. Su estructura de aluminio y la empuñadura levemente más fina le confieren un nuevo aspecto más elegante y hacen de este producto el regalo ideal para cualquier diseñador o artista que trabaje con uno de los productos de Wacom para profesionales creativos.

Pro Pen 3D estará disponible en diciembre, con un precio de USD$99.90* (aproximadamente $1,980 pesos).

