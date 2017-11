Orcaso, herramienta que estimula el trabajo colaborativo mediante un sistema de puntos

Orcaso, es un gestor de tareas para equipos de trabajo que tiene como objetivo motivar a los miembros mediante un sistema de puntos.

Tal y como afirman los creadores de la herramienta, se trata de un software de gestión de equipos específicamente desarrollado para fomentar la competitividad positiva mientras llevamos un control total del progreso del equipo. A medida que vayamos completando las diferentes tareas pendientes recibiremos puntos que se añadirán a un marcador visible por todo el equipo.

Cuanto más compleja sea la tarea que hay que desempeñar, mayor será el número de puntos recibidos al completarla. Con el objetivo de evitar una baja productividad, Orcaso solo nos permitirá trabajar en una tarea a la vez. Lo más curioso de todo es que desde Orcaso se encargarán de enviar regalos anualmente a los empleados más trabajadores, una medida en la que tendrán en cuenta el marcador de cada empresa.

Puedes probar su funcionamiento desde el siguiente enlace a la web de Orcaso.

