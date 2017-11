Linkers: creando engagement entre las organizaciones y colaboradores

La tecnología basada en la nube ha trasformado el mundo laboral, abriendo una amplia gama de posibilidades y herramientas de desarrollo impensables en décadas pasadas.

Hoy las empresas evolucionan en conjunto con la tecnología y creen fielmente, que innovación y crecimiento implica empoderar a su equipo de trabajo, lo cual se logra con herramientas de última generación que los ayuden a enriquecer su crecimiento profesional.

Forward es la plataforma de comunicación, aprendizaje y engagement que impulsa el desarrollo de las personas conectándolas con su organización. Fue fundada hace 7 años y cierran este 2017 con una evolución a nivel compañía, proyectando una personalidad más global, de largo alcance, fresca y simple.

Los valores que mueven Forward y que están inyectados en su ADN la identifican como una empresa dinámica, robusta, líder en su categoría, adaptable, fresca y humana. Ejes que guían su estabilidad como empresa y son además los atributos que quieren potencializar en cada una de las organizaciones con las que colaboran. Grandes empresas como Oster, Coppel y Bimbo ya han identificado el valor que tienen las personas dentro de sus empresas, poniendo esfuerzos en alimentar su crecimiento y reconocer sus esfuerzos.

Antonio Oviedo e Isaí Serrano, cofundadores de Forward, notaron en las empresas que, parte fundamental es quienes las conforman, punto de equilibrio donde se debe fijar especial atención, conservando y alimentando el compromiso de cada colaborador. Como objetivo primordial de Forward es ser ese linker entre la organización y el equipo de trabajo, no solo tratando de combatir la fuga de talento, sino alimentando con herramientas que estimulen su crecimiento profesional.

Vieron también en la tecnología su mejor aliada para crear experiencias sociales digitales dentro de las empresas:

Algo muy importante es la personalización dentro de la plataforma, ya que no se trata con un solo tipo de persona, la comunidad empresarial está compuesta por múltiples personalidades y seres emocionalmente diferentes, ahí radica el punto más importante para poder compartir y conectar con ellos.

El innovarte como empresa y unirte al revival organizacional puede traer grandes ventajas a nivel interno y a nivel negocio, pues implementar herramientas innovadoras para conectar digitalmente con los colaboradores puede significar hasta un 50% en reducción en costos de capacitación.

Con el fin de utilizar la tecnología de manera óptima y a su vez darle un enfoque fresco y moderno a la comunicación empresarial, Forward consolida su plataforma una vez más, con la reciente liberación de la versión FrameWork de PHP Laravel, lo cual le permite crear una comunidad llena de energía, contenido atractivo, claro y completo.

A partir de Agosto de 2017, Forward concluye un importante proceso de innovación, optimizando su funcionamiento para garantizar una experiencia de usuario ágil y productiva. En esta fase de innovación podremos destacar mejoras muy importantes:

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.