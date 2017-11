Google Assistant ya puede reconocer canciones

Desde el lanzamiento de Google Assistant en 2016, una de las funciones más demandadas por los usuarios ha sido el identificador de canciones.

Eso ha sido resuelto, ya que desde hora en adelante podremos utilizar el asistente de voz para identificar canciones al estilo Shazam.

Como es muchos conocido, hasta ahora se trataba de una función reservada a los recientes dispositivos Pixel, smartphones en los que la función ya estaba incorporada. El funcionamiento de esta característica será de lo más sencillo: tan solo tendremos que preguntar qué canción está sonando usando nuestra voz para que el asistente se encargue de activar el micrófono e identificar la canción. A diferencia de en los teléfonos Pixel, donde el identificador funciona de forma local, tendremos que contar con una conexión a Internet activa para identificar canciones.

Además de mostrar el título de la canción, Google nos indicará el cantante y el álbum al que pertenece, el género de la misma y la fecha de lanzamiento. Y no solo eso, ya que se incluirán enlaces a YouTube y Google Play Music para que podamos escuchar la canción desde nuestro dispositivo.

La característica por el momento solo estaría funcionando en los Estados Unidos. Según las pruebas realizadas en otros países, el asistente de Google sigue sin ser capaz de identificar canciones ni en iOS ni en Android. Como siempre, permaneceremos atentos a la disponibilidad global de esta nueva función.

