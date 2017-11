¡Con ustedes la música que cambiará su vida (laboral)!

¿El ruido y las distracciones en el lugar de trabajo le impiden realizar sus labores? Usted conoce esa sensación de impotencia: Esa donde se encuentra frente a ese trabajo crítico que requiere de toda su atención de manera inmediata. Pero no puede concentrarse, impresoras y ruidosos compañeros de trabajo y el incesante zumbido del aire acondicionado – todo ello ha agotado su capacidad de concentración.

Se siente frustrado, ansioso, paralizado …

Todos hemos experimentado este sentimiento de impotencia en el trabajo. En una reciente encuesta a 2,500 empleados, casi el 80% expresó que el ruido y las interrupciones tienen un impacto negativo en su productividad. 1 La frustración y la tensión también pasan factura a nuestra salud mental y física.

¿Que diría si bastara con tomar sus auriculares y comenzar a escuchar música relajante? Se sorprendería de lo bien que puede romper con la conmoción de la oficina abierta y mejorar su concentración.

Afortunadamente, hay una solución. Jabra en conjunto con Restworks recientemente presentaron “ Focus on Work “, una banda sonora de 90 minutos para ayudar a mejorar la concentración y escapar de los sonidos de la oficina abierta.

Restworks es uno de los principales expertos del mundo en ayudar a las personas a relajarse, refrescarse y rejuvenecer. Su conocida aplicación Sleep Cognition ayuda a los usuarios a dormir más rápido, mientras duermen más y más profundamente. Sus fans son la célebre autora J.K. Rowling y la estrella de la NBA, Roy Hibbert. Restworks también comparte la pasión de Jabra por lograr el ambiente de trabajo adecuado para la concentración.

Sólo en los Estados Unidos, se pierden 588,000 millones de dólares al año en productividad por distracciones en el lugar de trabajo . El ruido es uno de los culpables más grandes, especialmente en los ambientes populares de hoy de la oficina abierta. Y no importa lo que los expertos multitareas digan, nosotros los seres humanos sólo podemos seguir 1.6 conversaciones al mismo tiempo . Cuando se escribe, se suma una conversación en la cabeza – demasiadas entradas sensoriales impuestas en nuestro cerebro causan una sobrecarga. Además nuestros cerebros han sido reconectados a través de los años para reaccionar instantáneamente cada vez que un mensaje o notificación aparece en nuestra pantalla o smartphone.

Todo esto suma demasiadas distracciones, demasiado vagar por la mente y muy poca productividad.

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la música puede tener un efecto poderoso en nuestro bienestar. Los estudios demuestran que escuchar sonidos relajantes levanta nuestro estado de ánimo, calma nuestros nervios y alivia la percepción del dolor. Así que es natural esperar que este tipo de música tendría también un poderoso efecto sobre nosotros en el lugar de trabajo.

Una de las primeras cosas que notará cuando escuche “Focus on Work” es una abundancia de sonidos naturales, particularmente el canto de los pájaros. Esta conexión con nuestro mundo natural es vital para ayudarnos a relajarnos en el trabajo. ¿Por qué? Debido a cómo nuestros cerebros reaccionan a los ruidos que encontramos durante la jornada laboral.

La respuesta de nuestro cuerpo al ruido se remonta a cuando los seres humanos comenzaron a vagar por la tierra. Piense en ruidos fuertes – como su despertador por la mañana, el ruido de un martillo neumático o el ruido de la oficina abierta. Estos sonidos evocan una reacción instintiva de lucha o huida en nuestros cerebros, provocando la liberación de sustancias químicas que estimulan la acción inmediata. Esta reacción ha sido decisiva para nuestra supervivencia por eones, y lo sigue siendo hasta nuestros días. El ruido fuerte de una bocina de auto inmediatamente estimula nuestro cerebro y a nuestro cuerpo para responder rápidamente y evitarnos un posible daño.

La exposición constante a demasiados ruidos fuertes y demasiada conmoción -como encontraríamos en el lugar de trabajo- puede sobrecargarnos con productos químicos estimulantes, manteniendo nuestros cerebros en un estado constante de lucha o huida. Como resultado, nuestra presión arterial se mantiene elevada y nos mantenemos híper alertas, causando estrés y reduciendo nuestra capacidad de concentrarnos y trabajar productivamente.

Ahora contraste esos ruidos fuertes con los sonidos más suaves de los pájaros cantando. Muchos expertos están convencidos de que estos sonidos son tranquilizadores para los seres humanos porque durante miles de años de evolución hemos aprendido que la dulce melodía de los pájaros alegremente cantando es una indicación de que nuestro medio ambiente es seguro.

Esta sensación de seguridad a su vez reduce nuestra presión arterial, nos permite concentrarnos mejor y nos ayuda a pensar con más claridad.

Otros expertos de sonido tienen una teoría diferente sobre por qué las canciones de los pájaros tienden a relajarnos. Ellos creen que es porque son estocásticos – compuestos de muchos sonidos aleatorios – sin ritmo o patrón repetitivo. Debido a esta aleatoriedad, nuestro cerebro tiende a no centrarse en la canción en sí, sino más bien en la tarea en cuestión.

No estoy seguro de cuál es, y supongo que en realidad no importa. Lo que importa, sin embargo, es que somos capaces de encontrar paz y productividad durante nuestro día de trabajo. De hecho, el experto en sonido Julian Treasure, cree que escuchar los sonidos de los pájaros “puede aumentar su productividad hasta el triple”.

Así que únase al streaming “Focus on Work“, relájese, concéntrese y ¡ponga manos a la obra! Simplemente agarre su auricular favorito y disfrute de un exuberante paisaje sonoro hecho a medida para mejorar la memoria, la concentración y el procesamiento. Usted notará inmediatamente cómo las complejas ondas sónicas crean el ambiente ideal para el salto correcto sobre esas tareas importantes delante de usted.

Lo que no notará cuando escuche “Focus on Work” es a Taylor Swift, Shakira u otros artistas populares. Mientras que su música es ideal para un entrenamiento intenso y los momentos al volante, el ritmo rápido realmente distrae de sus labores. Además, es imposible concentrarse en el trabajo cuando está cantando ese coro tan pegajoso ¡que usted conoce tan bien!

Es hora de reenfocarse y redescubrir lo productivo que puede ser en el trabajo con “ Focus on Work “.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.