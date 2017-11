Detectan falla que impide que algunas aplicaciones se actualicen en Windows 10 Fall Creators Update

Un nuevo bug se ha dado a conocer tras la llegada de Fall Creators Update el pasado 17 de octubre, pues algunas aplicaciones desaparecieron del menú inicio tras la más reciente actualización de características para Windows 10, y ahora no es posible actualizar otras.

Rudy Huyn, reconocido desarrollador y quien además se encarga de la aplicación de Dropbox para Windows 10, se quejó de un error en Microsoft Store que no permite la actualización de las aplicaciones, de lo cual asegura que Microsoft es 100% responsable.

El error puede encontrarse en el apartado de descargas y actualizaciones de Microsoft Store, el cual ha afectado a aplicaciones como Dropbox y otras como Sugerencias, del propio Microsoft. La única referencia que se tiene de éste error es el código 0x80080204.

Sin embargo, Huyn explicó cuál es la causa de este bug que previene la actualización de las aplicaciones. En pocas palabras, se trata de un problema con Visual Studio 2017 y Fall Creators Update SDK, afectando en mayor medida a las apps que tienen un agente de audio de fondo.

Este problema puede presentarse en cualquier computadora que ya se haya actualizado a Fall Creators Update, pero considerando que no muchos equipos han recibido la actualización, hasta ahora era imposible hacer eco de un bug que afecta tanto a usuarios como a desarrolladores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.