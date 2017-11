Amazon anuncia al ganador del 4º Premio Literario de Autores Independientes en Español

El Coleccionista de flechas del autor argentino Cristian Perfumo tendrá la oportunidad de ser publicado globalmente en español por Amazon Publishing en formatos digital, impreso y de audio, y de ser traducido al inglés y publicado en todo el mundo por AmazonCrossing

La obra ganadora fue seleccionada de entre más de 1,800 obras de ficción y no ficción, provenientes de 39 países que emplearon Kindle Direct Publishing (KDP), el servicio de autopublicación de Amazon

SEATTLE – Noviembre 6, 2017— Amazon anunció hoy que el autor argentino Cristian Perfumo ha ganado el 4º Premio Literario de Autores Independientes en Español con su novela El Coleccionista de flechas. La obra ganadora fue seleccionada de entre más de 1,800 trabajos provenientes de 39 países, los cuales fueron autopublicados a través de Kindle Direct Publishing (KDP) entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

Perfumo fue uno de los cinco finalistas cuyos libros fueron analizados por un panel de reconocidos jueces entre los que se encuentran el autor best-seller y coach Ismael Cala; la popular autora latinoamericana Blanca Miosi, y Jordi Sierra i Fabra, exitoso autor español.

Para ser elegibles, las historias debían ser inéditas, escritas en español, publicadas tanto formato digital como impreso a través de KDP y disponibles exclusivamente para Kindle mediante la inscripción a KDP Select. Los países con el mayor número de autores participantes fueron España, México, Argentina, Estados Unidos y Colombia (en ese orden).

“La efusividad llegó cuando colgué el teléfono y abracé a mi mujer,” dijo Perfumo después de saber que su libro había sido seleccionado para recibir el premio. “Fue entonces cuando me di cuenta de lo que en realidad significa ganar el Premio Literario de Amazon: muchísimos lectores nuevos transportándose a la Patagonia a través de mis historias. Un precioso sueño cumplido”.

Uno de los jueces, Sierra i Fabra, describió El Coleccionista de flechas como “siendo una trama policiaca clásica, nos presenta caracteres de la Patagonia y de sus pueblos con minuciosa precisión, despertando el interés del lector. Bien hilvanada, excelentemente construida, con personajes firmes, tiene, además, un final coherente y preciso.”.

Por ser la obra ganadora, El Coleccionista de flechas tendrá la oportunidad de ser publicada globalmente en español por Amazon Publishing en formato digital, impreso y de audio, además de ser traducida al inglés y publicada en todo el mundo por AmazonCrossing. Perfumo también recibirá un premio en efectivo de $5,000 dólares.

Charles Kronbach, director de Kindle Direct Publishing, explicó que autopublicarse con KDP le brinda a los autores más opciones que nunca para llevar sus obras a los lectores.

“Este premio reafirma el hecho de que hay muchos escritores increíblemente talentosos allá afuera, quienes tienen historias que contar y lectores ansiosos de tener acceso a sus obras”, dijo Kronbach. “Estamos orgullosos de contribuir a la unión entre estos autores y lectores”.

Todos los libros que participaron en el concurso están disponibles en la tienda Kindle y pueden ser leídos en cualquier dispositivo con la app gratuita de Kindle para iPhone, iPad, teléfonos y tablets Android, PC y Mac, y en los lectores electrónicos Kindle y en las tablets Fire. Los suscriptores de Kindle Unlimited también podrán leer muchos de los libros participantes sin costo adicional. El catálogo completo de las obras del Premio Literario 2017, así como el de los finalistas de este año, están disponibles en www.amazon.com/premioliterario. Los ganadores del premio en ediciones pasadas fueron Ningún escocés verdadero (2016) de Ana Ballabriga y David Zaplana; La hija del dragón (2015) de Myriam Millán, y La mirada de piedra (2014) de Jorge Magano.

