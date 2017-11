World of Warcraft Classic regresa

En el evento Blizzcon, Blizzard ha anunciado algo que los fans de World of Warcraft hace mucho que están pidiendo, el regreso de la versión Classic, el que lanzó en 2004.

Haciendo referencia a los servidores WoW “vanilla”, J. Allen Brack ha comunicado que, aunque no exista aún ninguna fecha de lanzamiento oficial, ni detalles de cómo será el juego, sí han estado trabajando para devolver una experiencia que mucho esperaban, y lo comunican con un trailer que muestra varios clips de las diferentes expansiones del juego:

World of Warcraft Classic Announcement

El desarrollo de una opción de servidor clásica para World of Warcraft requiere un esfuerzo mayor de lo que se podría imaginar, en parte porque tienen que recuperar información de servidores que donaron en el pasado para instituciones benéficas, aunque todo parece indicar que la pérdida de los activos originales de Blizzard en el pasado no serán ahora un obstáculo para la vuelta del juego.

Blizzard realizó otros anuncios como la presentación de Battle For Azeroth, el séptimo paquete de expansión del juego, que presenta dos nuevos continentes, así como la versión gratuita de StarCraft II, que veremos a partir del 14 de noviembre.

La nueva versión gratuita del juego ofrecerá acceso a la campaña para un jugador de Wings of Liberty, junto con todos los comandantes de la cooperativa hasta el nivel cinco.

