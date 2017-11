Facebook confirma que los mensajes patrocinados en Messenger llegarán a más empresas

Facebook está comenzando a expandir los mensajes patrocinados, mensajes comerciales relevantes que se envían a los clientes con los que ya se hayan establecido conversaciones previas en Messenger.

Acorde al comunicado de la compañía, este tipo de mensajes está comenzando a llegar a más empresas con el objetivo de estar disponible en los próximos meses para todos.

Hasta ahora, los mensajes patrocinados estaban disponibles para un pequeño grupo de empresas.

Desde Facebook apuntan que los mensajes patrocinados no serán enviados dentro de las 24 horas de la última interacción de las personas con las empresas en Messenger.

Además, apunta hacia algunos éxitos de empresas que ya han utilizado este tipo de mensajes, tanto de empresas pequeñas como de empresas grandes, con lo que esperan que otras empresas también puedan conseguir resultados satisfactorios.

Facebook se basa en el dato de que en los Estados Unidos, el 54,4% de los usuarios de redes sociales prefieran los canales de mensajería sobre otros canales como el correo electrónico o el teléfono a la hora de establecer conexiones entre las personas y las empresas.

A este respecto, seguirá ofreciendo nuevas características para posibilitar dichas conexiones a través de su servicio de mensajería Messenger, aunque ya sabemos que también esta extendiendo estas posibilidades a través de WhatsApp, para lo que a principios del pasado mes de octubre lanzó WhatsApp Business para posibilitar a empresas y profesionales tener sus cuentas corporativas en este servicio.

