EZBlocker, herramienta que bloquea los anuncios en Spotify

Surge una interesante herramienta para quien tiene un cuenta gratuita de Spotify, y desea omitir los anuncios que aparecen en la plataforma.

EZBlocker es un programa compatible con Windows 7 en adelante que bloquea los anuncios de Spotify, los cuales dicen patrocinar la música que escuchas gratis, pero en ocasiones sus interrupciones pueden ser exageradas.

El funcionamiento de EZBlocker es simple y se basa en dos comportamientos: el primero, activado por defecto, silenciar los anuncios en lugar de bloquearlos; y el segundo, bloquear los anuncios, característica experimental que podría no funcionar del todo.

Cuando eso sucede, la aplicación sólo silencia los anuncios, sin afectar el audio general del sistema. Se puede configurar para iniciar junto con Windows y en su interfaz muestra la canción que se está reproduciendo, para tener la certeza de que está funcionando bien.

Más información en EZBlocker [Página oficial]

