Young Sheldon: Nuevos capítulos del extravagante niño genio

Tras su episodio de estreno, Warner Channel presenta en noviembre los nuevos capítulos de Young Sheldon, la precuela de The Big Bang Theory que relata la infancia de Shelly y todo el proceso que lo convertirá en su particular versión adulta. Desde el 5 de noviembre, todos los domingos a las 21.30 horas (ARG / COL / CHI / MEX / VEN).

Sheldon Cooper puede ser tan adorable como perturbador. Con él no hay medias tintas y se puede tener todo o absolutamente nada. Dueño de una inteligencia sobresaliente, su alto coeficiente intelectual contrasta con su extrema sinceridad, que lo hace ser políticamente incorrecto, y con sus manías que empiezan a florecer como parte de su extraña personalidad.

Aunque tiene nueve años, no es un niño normal. No juega como los de su edad, viste como un adulto y cursa varios años adelantado debido a su inteligencia. Aun así, es un niño absolutamente feliz. Nadie como él usó su fascinación por los trenes para comprobar empíricamente las leyes de Newton; pocos tienen una foto de Albert Einstein en el techo de su habitación para observarla antes de dormir; o casi nadie disfruta como él de la televisión para ver las enseñanzas científicas del profesor Protón. Tampoco le complica ir en el mismo curso de su hermano mayor, ya que lejos de sentirse intimidado por algún tipo de acoso escolar, él piensa firmemente que sus compañeros no tardarán en reconocer su inteligencia y lo aceptarán como un líder.

Quizás si esa inocencia sea lo que más le preocupa a su madre, Mary, quién no ve en él a la lumbrera científica que trabajará en el futuro la Teoría de Cuerdas, sino a un niño que necesita resguardo, cariño y llevar una vida como la de cualquiera de los niños que corren a través de las calles y jardines del vecindario. Como buena cristiana se encomendará a sus mejores oraciones para acompañar a Shelly en los márgenes más cercanos a la normalidad.

Para el mundo, Sheldon Cooper es alguien extraño. Partiendo por sus propios hermanos, quienes constantemente son expuestos al ridículo por el ingenio del personaje especial de la familia. No es fácil para George Jr. compartir la clase con su hermano menor, ni para Missy ser la hermana gemela, pero menos inteligente. O para George padre que, a pesar de ser un tipo simple y sin grandes expectativas, logra llamar a la reflexión de las cosas que deben ser importantes para Sheldon. Pero quienes más sufren la racionalidad de este fenómeno intelectual son sus profesores, ya que lejos de saciar la avidez de conocimientos de Sheldon terminan como simples payasos ridiculizados por sus básicas y sencillas clases en el aula.

Young Sheldon es la nueva creación de Chuck Lorre. Cuenta con la producción ejecutiva de Jim Parsons, quien da vida al Sheldon Cooper adulto. El elenco de la serie está compuesto por Iain Armitage (Sheldon), Zoey Perry (Mary), Lance Barber (George Cooper), Annie Potts (Meemaw), Raegan Revord (Missy) y Wyatt McClure (Billy Sparks), entre otros.

CAPÍTULOS ESTRENO: DOMINGOS, A LAS 21 HS (ARG / COL / CHI / MEX / VEN).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.