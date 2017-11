Twitter actualiza sus Reglas abarcando spam, violencia, comportamiento abusivo y otras secciones

Hoy fueron anunciadas una nueva versión de las Reglas de Twitter con actualizaciones en varias secciones de las mismas, entre las que se encuentran las secciones sobre comportamiento abusivo, spam y violencia.

Además en el anuncio, Twitter indicó en en las próximas semanas lanzarán páginas separadas por cada una de sus políticas para proveer más contexto acerca de qué cubre cada política y su razonamiento para hacer cumplir las mismas.

Algunos de los cambios más importantes en las nuevas Reglas de Twitter son los siguientes:

Comportamiento Abusivo: clarifican que el contexto es crucial al evaluar el comportamiento abusivo y determinar las acciones de aplicación apropiadas. El 14 de Noviembre, en una actualización separada, Twitter ofrecerá más detalles sobre cómo revisan y hacen cumplir todas las políticas y el rango de opciones de cumplimiento.

Autolesiones y Suicidio: Twitter señala que siempre han compartido recursos para ayudar a personas que experimentan pensamientos suicidas o auto destructivos cuando se se dan cuenta de dicho comportamiento y eliminan los tweets que fomentan o promueven los juegos suicidas. Nuestra política actualizada sobre suicidio y autolesión clarifica cuán estrictamente hacen cumplir esta política y cómo Twitter se comunica con cualquiera que promueva o fomente este tipo de comportamiento.

Spam y comportamientos relacionados: Aquí también definen con exactitud que es el correo no deseado, cómo se comporta en Twitter y además comparten los factores que consideran al revisar cuentas que pueden ser spam. Además aclaran que cuando revisan cuentas que demuestran comportamientos similares al spam, no se enfocan en la exactitud de los hechos de la información que se comparte. En lo que si se enfocan es en las señales de comportamiento.

Violencia gráfica y contenido para adultos: Aquí ofrecen detalles específicos sobre lo que consideran “violencia gráfica” o “contenido para adultos”. Además actualizaron la página de Centro de Ayuda sobre políticas de medios, con ejemplo que ayudan a establecer expectativas sobre los tipos de contenido cubierto por esta política.

El próximo 22 de Noviembre Twitter actualizará nuevamente la política de medios tratando el tema de imágenes de odio.

Por último señalan que en los últimos meses estuvieron trabajando en esta nueva versión de las Reglas de Twitter para asegurarse de que tienen en cuenta las últimas tendencias del comportamiento en línea, para considerar diferentes aspectos sociales-culturales y para establecer adecuadamente las expectativas sobre lo que está permitido en Twitter.

