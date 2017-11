Facebook realiza pruebas para generar encuestas con archivos Gif animados

Un grupo pequeño de usuarios está comenzando a ver un nuevo formato de publicación en sus muros: encuestas donde cada opción se ilustra con un gif animado.

Imagen Via Matt Navarra

El funcionamiento es igual al de una encuesta tradicional, pero en este caso los usuarios podrán votar con un gif en lugar de con respuestas de texto.

El creador de la encuesta decide los gifs que podrán ser elegidos, y los seguidores/amigos irán seleccionando la opción deseada.

Aquellos usuarios que ya pueden ver el formato solo tienen que ir al campo de actualización de Facebook y pulsar en el menú de opciones avanzadas.

Allí tendrán la opción de Encuesta, donde aparecerá un campo adicional en el tipo de campo, con un icono de gif animado para que elijamos la imagen deseada en cada opción.

De momento este tipo de preguntas solo aceptan dos respuestas, y parece ser que se ampliará a todos los usuarios, no solo a las páginas, por lo que la probabilidad de comenzar a ver animaciones a diestro y siniestro comienza a crecer.

Facebook defiende la opción como una nueva manera de permitir que los usuarios se expresen, aunque no han garantizado que no se trate de solo una prueba, no hay nada que indique que, efectivamente, llegará a implantarse en la versión pública de Facebook en todo el mundo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.