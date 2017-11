Error humano, el motivo por el cual la cuenta de Donald Trump en Twitter se cerró por 11 minutos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

El sueño de muchos tuiteros se hizo ayer realidad, aunque sólo durante un corto periodo de tiempo.

La compañía de microblogging dejó suspendida la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque sólo por unos momentos.

11 minutos estuvo inactiva la cuenta del mandatario estadounidense. Sin embargo, el motivo no fue que Twitter considerase que Trump violaba las condiciones de su servicio -algo que han denunciado numerosos tuiteros en repetidas ocasiones- sino que al parecer todo se debió a un error humano.

Así lo reconoció la propia compañía en un tuit publicado posteriormente desde su cuenta gubernamental institucional, en la que señalaba que un empleado de la firma había inhabilitado accidentalmente la cuenta del presidente de los Estados Unidos, no la oficial @POTUS, sino la que utiliza de forma habitual la suya personal @realDonaldTrump.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.

Curiosamente, la explicación de Twitter llegó en un mensaje de más de 140 caracteres, funcionalidad que recordemos todavía se encuentra en fase de pruebas y no está disponible para todos los usuarios.

En él, la compañía aseguro estar investigando lo ocurrido y prometió tomar cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir algo así.

