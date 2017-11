Consigue la mejor televisión en este Buen Fin

VIZIO incorporó recientemente la aplicación de Google Play Películas y TV a su línea de televisores inteligentes desde su plataforma VIZIO Internet Apps Plus incluida en los todos los productos de la marca. Esta app permite que los televidentes tengan acceso a decenas de miles de películas recién estrenadas y a los programas de televisión del día siguiente.

Además, los televisores inteligentes de la Serie D de VIZIO brindan una variedad de opciones en tamaño de pantalla que van de las 32” a 50”: Todo con acceso a las últimas aplicaciones como Netflix, YouTube y más1; y funciones de los televisores inteligentes.

