Collins Dictionary revela las palabras más buscadas durante 2017

Fue revelado el listado de palabras del Collins Dictionary, que selecciona aquellos términos de los que más se ha hablado en el año.

Estas serían las 10 palabras del año según Collins:

1.-Fake News. El término, acuñado por Donald Trump, que trae de cabeza a las redes sociales, que tratan de luchar contra las noticias falsas como pueden, es la palabra del año 2017 para Collins Dictionary.

2.-Antifa. Se refiere a una organización antifascista o al miembro de una de éstas. Es la segunda palabra del año para este diccionario.

3.-Corbynmania. Alude al entusiasmo que genera el líder del partido laborista en Reino Unido, Jeremy Corbyn.

4.-Cuffing Season. Hace referencia al periodo que transcurre entre otoño e invierno, en el que la gente soltera tiene más posibilidades de iniciar una relación estable que de saltar de flor en flor, de encuentro casual en encuentro casual. Es decir, sería ahora. Supuestamente.

5.-Echo Chamber. Un entorno -por ejemplo, en las redes sociales- en el que una opinión será aprobada o jaleada porque sólo personas afines a ella la escucharán o leerán.

6.-Fidget spinner. El juego del verano, que sirve para… mejorar la concentración y el stress, también supuestamente.

7. Gender-fluid. Que no se identifica exclusivamente con un género u otro.

8.-Gig economy. Un sistema empresarial en el que hay muy pocos empleados permanentes y la mayor parte del trabajo recae en freelancers.

9.-Insta. Relativo a Instagram, red social que ha alcanzado los 800 millones de usuarios en todo el mundo este año.

10.-Unicorn. El rey de las fotos en las redes sociales este año sin duda. Símbolo de inocencia y de pureza, se trata de un animal imaginario similar a un caballo, generalmente de color blanco, y con un único cuerno en la frente.

