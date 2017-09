¿Por qué el Samsung Gear S3 lidera el Mercado de smartwatches?

Según uno de los más recientes estudios de Consumer Report -una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa del consumidor Estadounidense-, el Samsung Gear S3 es el mejor smartwatch del mercado en la actualidad. Y es que en cuanto a relojes inteligentes Samsung este modelo en sus dos versiones (Classic y Frontier) ha logrado superar a sus competidores por sus geniales características.

pero hoy revisaremos qué hace tan especial al Samsung Gear S3 ¿Estás listo?

Absolutamente portátil

Su versátil diseño te permite utilizarlo con una banda de reloj estándar de 22 milímetros, y sus dimensiones son de 1.85 x 1.85 x 0.55 pulgadas, además pesa apenas 2.4 onzas. Su pantalla SuperAMOLED es táctil, con resolución de 360×360 te permitirá revisar tus notificaciones, hacer y recibir llamadas y ver tus correos sin ningún problema utilizando su intuitivo bisel. Aunque escribir podría complicarse por las dimensiones de la pantalla, lo mejor es utilizar el asistente de voz en cuanto a mensajería. Es compatible con cualquier teléfono inteligente que tenga Android 4.4 y un mínimo de 1.5 GB de RAM; también puedes usarlo con tu dispositivo IOS versión 9.0 o superior. Entre sus especificaciones técnicas destaca su muelle de carga inalámbrica y magnética, que permite el uso de Wi-Fi, GPS y NFC.

Funcionalidades superiores

Tanto el GPS como la conectividad Wi-fi del smartwatch Samsung Gear S3 son ideales en lo que a ejercicio al aire libre se refiere. Sus sensores de frecuencia cardiaca, pasos, horas de sueño y calorías quemadas te ayudarán a mantenerte en forma y evaluar tu desempeño. Además, si eres olvidadizo, el reloj inteligente igualmente registrará la actividad física por ti al percibir el cambio en tu ritmo cardiaco. Igualmente, cuenta con sensores de inactividad que te recordarán volver al ruedo, podrás revisar las notificaciones de tu teléfono, controlar la reproducción de música y atender y hacer llamadas telefónicas desde el reloj.

Pensado para el exterior

Si te gusta correr, hacer bicicleta o cualquier actividad en la que prefieras dejar tu Smartphone en casa, este modelo es definitivamente una excelente opción. Con el GPS incorporado, altímetro y la posibilidad de almacenar hasta 2,4 GB de música, aprovechar el tiempo de ejercicio al aire libre será mucho más divertido. Respecto al diseño, puedes adaptarlo a cualquier banda que escojas, pero la que trae en tono gris da un toque de elegancia y combina con cualquier look.

Batería

Si cargas el Samsung Gear S3 al 100%, la batería podría durar casi cinco días: cuatro días de funcionamiento normal (con la pantalla en modo de tiempo de espera y sin usar el GPS) y al llegar a 5% de batería puede durar incluso 24 horas más en modo de ahorro de energía, ¿cómo es posible? Gracias a que Samsung ha colocado una batería más grande, de 380 omAH.

¿El mejor de los relojes inteligentes Samsung?

Aunque el asistente de voz que emplea, (S Voice) es más limitado que Siri y los asistentes de Google, definitivamente el Samsung Gear S3 cuenta con mejoras notables tanto de rendimiento como funcionalidades en comparación con su antecesor el Gear S2. Adicionalmente, la duración superior de su batería deja atrás a muchos de sus competidores incluyendo al Apple Watch; y promete seguir integrando características que potencien su uso de forma cada vez más independiente del Smartphone.

Para superarlo el siguiente año, tal vez Apple tenga preparado algún smartwatch con mejoras en la batería, pero sin duda a nivel de asistentes de voz le lleva ventaja al Gear 3; aspecto que también puede mejorarse de este equipo, y seguramente ya está proyectado para seguir siendo el favorito.

