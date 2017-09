Roku Channel, el canal con contenido gratuito para los usuarios de dispositivos Roku

Roku lanza una nueva propuesta para los usuarios que apuestan por su gama de dispositivos.

Esto lo anunciron hoy, al presentar su propio canal de streaming, Roku Channel.

Ofrecerán cientos de películas, y según prometen, no tendrán ningún costo, ni habrá que pasar por ningún tipo de suscripción, ni ningún tipo de proceso, para acceder a ellas. Encontrarán algunos clásicos, como Karate Kid, y algunas producciones de Sony Pictures Entertainment, MGM, Warner Brothers, entre otros estudios.

El canal también contará con los contenidos producidos por los editores actuales, como por ejemplo, FilmRise, American Classics y Popcornflix.

El canal sigue la misma dinámica que los servicios populares, podemos navegar por las diferentes opciones, que están organizadas por género. También, tiene su sección de sugerencias, con títulos sugeridos ocupando la parte superior.

Y por supuesto, esta propuesta de Roku también incluye anuncios. Prometen respetar la experiencia del usuario, teniendo en cuenta una serie de aspectos al momento de mostrar los anuncios, para que resulte lo menos invasivo posible, como por ejemplo, la duración o no causar molestias mostrando reiteradamente la misma publicidad.

Esta opción estará disponible en las próximas semanas, aunque por el momento, solo para los usuarios de Estados Unidos que cuenten con la actual serie de dispositivos de Roku.

