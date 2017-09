Google facilita editar la Ficha de Empresa desde el buscado

Aquellas empresas que están pendientes de su presencia online, y quieren personalizar la manera cómo aparecen en los productos de Google, encontrarán una forma más simple de realizarlo.

Google ahora permite a las empresas modificar y completar la información de su Ficha de empresa, directamente desde el buscador. La dinámica es muy simple: solo deben buscar su empresa en Google, y verán que aparece un pequeño panel de control para administrar la información, como vemos en la imagen:

Solo hay que escoger Editar, y podrán modificar toda la información que deseemos. Por ejemplo, actualización en los horarios de atención de la empresa, nuevas fotografías del local o nuevos productos, publicar para conectar con los clientes, etc.

También, podrán ver algunos datos que les ayudará a analizar el rendimiento de su ficha, y la visibilidad que está teniendo. Y todo ello, directamente desde los resultados de búsqueda. Pero para esta dinámica funcione, es necesario que la empresa haya seguido los pasos que se detallan en Google Mi Negocio.

Una vez que han añadido la empresa y verificado la información de los representantes, podrán obtener las opciones para editar todo el contenido que mencionamos. Y por supuesto, es necesario acceder con la cuenta de la empresa para que el panel de control sea visible.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.