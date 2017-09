Go to Tap, extensión de Google Chrome para organizar todas las pestañas

Go to Tab es una extensión para Google Chrome, ideal para aquellos que acostumbran a tener muchas pestañas abiertas del navegador, mientras realizan sus investigaciones académicas, o como parte del trabajo.

La dinámica que propone es simple. En lugar de recorrer cada una de las pestañas que hemos abierto, solo tenemos que seleccionar el icono de Go to Tab, que encontramos en la barra del navegador.

Tal como vemos en la imagen, tendremos todas las pestañas ordenadas en una lista, con el logo y nombre de la página web que tenemos abiertas.

Nos dará la opción de eliminar aquellas que ya no utilizamos, directamente desde la lista. Y si tenemos demasiadas pestañas abiertas, podemos valernos del buscador para encontrar la que estamos buscando.

En la lista nos mostrará cada una de las ventanas abiertas, seguidas de las pestañas correspondientes.

Solo tenemos que seleccionar la página web que deseamos abrir, y automáticamente la abrirá, aunque corresponda a la ventana que tengamos minimizada.

Así que, podremos ir alternando fácilmente entre el contenido de nuestro interés, con solo consultar la lista de Go to Tab.

