CDMX elegida como la mejor ciudad para vivir según jóvenes latinoamericanos

¿Qué características tiene una buena ciudad, cuáles son los intereses y preocupaciones de sus habitantes? Para los jóvenes latinoamericanos una “buena ciudad” es segura, tolerante y fácil para trasladarse en transporte público, además de ofrecer oportunidades de empleo, entretenimiento y educación para todos, con la posibilidad de independizarse de su hogar.

Esto asegura “Las mejores ciudades para ser joven en América Latina. Ranking DadaRoom.com 2017”, estudio que revela, por segundo año consecutivo, qué tan atractivas son las principales urbes de la región para los jóvenes.

En la nueva edición del ranking DadaRoom.com, los primeros lugares (en diferentes categorías) fueron para la Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Medellín y Guadalajara, basándose en cuatro criterios:

“La juventud no es el ‘futuro’ de América Latina, es su presente. Valorar sus opiniones, aspiraciones y preocupaciones en la toma de decisiones desde hoy es fundamental para construir las ciudades competitivas y atractivas del mañana” indicó Pamela Olvera, fundadora de DadaRoom.com.

Según Olvera, el objetivo es convertir este ranking en un instrumento valioso para quienes están al frente de las ciudades de Latinoamérica, permitiéndoles identificar las áreas que deben mejorarse y definir políticas públicas que contribuyan al bienestar de la población.

Preocupaciones e intereses de los jóvenes latinoamericanos

DadaRoom.com encuestó a 10 mil jóvenes latinoamericanos entre 18 y 34 años, descubriendo sus mayores aspiraciones e inquietudes. Independizarse es una preocupación para el 50% de los encuestados, pero también tienen otras preocupaciones importantes como la seguridad (74%), la movilidad (58%), el empleo (53%) y la salud (44%).

Asimismo, seis de cada diez jóvenes declaró que aspira a estudiar o trabajar en una ciudad diferente a la suya. En general, los jóvenes disfrutan su ciudad y la recomendarían a otras personas; sin embargo, 58% afirmó que tiene planes futuros de mudarse a otro lugar, ya sea por cuestiones de estudio o laborales.

El deseo de estudiar en una universidad de prestigio, buscar empleos mejor remunerados y encontrar oportunidades de crecimiento –personal y laboral– son las razones por las que buscan otras ciudades. Para los jóvenes encuestados, las capitales con más oportunidades de desarrollo son la Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago de Chile.

Los cinco hallazgos principales del estudio fueron:

Buenos Aires, CDMX, Bogotá, Santiago de Chile y Sao Paulo fueron las mejores ciudades para estudiar, pues cuentan con universidades de calidad, buena oferta cultural y un costo de vida accesible. Por otro lado, Santiago de Chile lideró el ranking como la mejor ciudad para empezar a trabajar, seguida de otras capitales como Sao Paulo, Buenos Aires, CDMX y Monterrey.

Según la percepción de los jóvenes latinoamericanos, las mejores ciudades son:

Mientras que las peores ciudades son:

Olvera añade que América Latina enfrenta un enorme reto: 163 millones de personas tienen entre 15 y 29 años actualmente, pero en 2020 representarán cerca de la tercera parte de la fuerza laboral en la región.

Para ella, “retenerlos y atraer nuevos jóvenes desde ahora es absolutamente decisivo para las ciudades y aún más en el marco de mayor movilidad y competencia global que está cambiando nuestro mundo. Innovación, creatividad, atracción, creación de empleos y empresas, dinamismo y productividad son sólo algunos de los beneficios que experimentarán las ciudades que sepan posicionarse como las más atractivas para los jóvenes.”

