YouTube agrega nuevas funciones a las transmisiones en directo

En primer lugar, la compañía ha lanzado el modo de transmisión en directo de ultra baja latencia, que posibilitará la interacción prácticamente en tiempo real con los visitantes. A este respecto, los creadores tendrían, por ejemplo, la posibilidad de dar respuestas a las peticiones que vayan recibiendo de los visitantes en sus transmisiones además de poder recabar más información de ellos mientras transmiten sus vídeos “Let’s Play”, según expuso YouTube, señalando que este modo no requiere de ningún software o codificador especial.

En segundo lugar se introduce nuevas herramientas de moderación de chat para las sesiones en directo, donde ahora permite pausar el feed de chat para moderar los comentarios recibidos, pudiendo aprobar o eliminar cada comentario con un sólo click, o en su caso delegar la moderación a otra persona; optar por un sistema de moderación automático donde la plataforma destacará los mensajes detectados como inapropiados para proceder a su moderación mediante su aprobación, ocultación o notificación, al igual que en los comentarios; y por último, la posibilidad de que los moderadores puedan compartir una lista de usuarios ocultos entre los comentarios y el chat en vivo, aunque en un futuro, la lista de usuarios ocultos funcionará tanto para chats en directo como comentarios al mismo tiempo.

Y en tercer lugar, la posibilidad de realizar transmisiones en directo a la aplicación principal de YouTube en iOS a través de cualquier aplicación que soporte ReplayKit de Apple, donde los usuarios también podrán usar el micrófono de sus teléfonos y las cámaras frontales de los mismos para añadir comentarios de audio e imágenes de ellos mismos dentro de las propias transmisiones en directo que realicen.

Con esto, YouTube quiere que su función de transmisiones en directo esté a la altura de lo que puedan necesitar los usuarios, estando en un escenario donde la competencia está creciendo, pisando fuerte herramientas como Twitch, de Amazon, o Mixer, de Microsoft, entre otros.

