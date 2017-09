WhatsApp realiza en Brasil pruebas de su herramienta para empresas

WhatsApp es una plataforma usada por miles de millones de personas en todo el mundo.

Durante los últimos años hemos visto la intención de crear una plataforma de comunicación entre empresas y clientes que use Whatsapp como núcleo, y dicha aplicación ya está siendo probada por algunas compañías específicas.

Un gran banco de Brasil, Itaú, es uno de los agraciados. Comentan en g1 que ya está probando la herramienta, y Matt Idema, director de operaciones de Whatsapp, ya se ha pronunciado sobre el tema:

La nueva app contará con recursos como perfiles verificados y una forma sencilla de responder mensajes. La app de la empresa permitirá la gestión de los tickets, y estará enfocada en compañías aéreas, grandes tiendas online y bancos.

Las empresas podrán enviar notificaciones útiles, como horarios de vuelos, confirmaciones de entrega y demás.

De momento aún se encuentra en fase de pruebas, sin previsión para el lanzamiento internacional.

