Opinión: A mis amigos en Google, es hora de dejar de ser malvados

Un monopolio tanto en la búsqueda como en la publicidad, Google, por desgracia, demuestra que no son capaces de resistir el abuso de poder.

Por Jon von Tetzchner

Co-Founder/CEO Vivaldi

Conozco a Google desde hace más tiempo que la mayoría. En Opera, fuimos los primeros en añadir su búsqueda a la interfaz del navegador, habilitándola directamente desde el cuadro de búsqueda y la barra de dirección. En ese momento, Google era una empresa incipiente y prometedora. Recuerdo haberme reunidocon el cofundador de Google, Larry Page, su relajado código de vestimenta y su amor por el dispositivo Danger, con el que jugó durante nuestra reunión. Más tarde, me reuní con el otro cofundador de Google, Sergey Brin, y obtuve vibraciones positivas. Mi primera impresión de Google fue que era una empresa simpática.

Nuestra cooperación con Google fue muy buena. La integración de su búsqueda en Opera nos ayudó a entregar un mejor servicio a nuestros usuarios y generó ingresos que pagaron las facturas. Ayudamos a Google a crecer, junto con otros que siguieron nuestros pasos e integramos la búsqueda de Google en sus navegadores.

Sin embargo, entonces las cosas cambiaron. Google aumentó su proximidad con la fundación Mozilla. También introdujeron nuevos servicios como Google Docs. Estos servicios fueron grandes, ganó rapidamente popularidad, pero también expuso el lado más oscuro de Google. Estos servicios no sólo se hicieron incompatibles con Opera, sino que también animaron a los usuarios a cambiar de navegador. Lo mencioné con Sergey Brin, en vano. Para que millones de usuarios de Opera pudieran acceder a estos servicios, tuvimos que ocultar la identidad de nuestro navegador. La situación de olfateo del navegador sólo empeoró después de que Google comenzó a construir su propio navegador, Chrome.

Ahora, estamos haciendo el navegador Vivaldi. Se basa en Chromium, un proyecto de código abierto, liderado por Google y construido sobre WebKit y KHTML. El uso de los servicios de Google no debe exigir ningún problema, pero lamentablemente, la realidad es diferente. Todavía tenemos que ocultar nuestra identidad cuando visitamos servicios como Google Docs.

Y ahora las cosas han llegado a otro punto.

Como la mayor empresa de publicidad en línea del mundo, Google es a menudo la primera opción para las empresas que quieren promover sus productos o servicios en Internet. Quedar excluido del uso de Google AdWords podría ser un problema importante, especialmente para las empresas digitales.

Recientemente, nuestras campañas Google AdWords fueron suspendidas sin previo aviso. Esta fue la segunda vez que me he encontrado con esta situación. Esta vez, sin embargo, el tiempo habló por sí solo.

Tuve varias entrevistas en las que expresé mi preocupación por la recopilación de datos y las prácticas de selección de objetivos publicitarios, en particular, las de Google y Facebook. Recolectan y agregan demasiada información personal de sus usuarios. Considero que se trata de un problema muy grave y amenazador para la democracia, ya que las enormes oportunidades de segmentación ofrecidas por Google y Facebook no solo son buenas para el marketing muy orientado, sino también para la propaganda personalizada. La idea de que Internet se convierta en un campo de batalla de propaganda está muy lejos del ideal.

Dos días después de que mis pensamientos fueron publicados en un artículo de Wired, descubrimos que todas las campañas bajo nuestra cuenta de Google AdWords fueron suspendidas – sin previo aviso. ¿Fue sólo una coincidencia? ¿O fue deliberado, una forma de enviarnos un mensaje?

Cuando nos pusimos en contacto con Google para resolver el problema, obtuvimos una aclaración disfrazada en forma de términos y condiciones vagas, algunas de las cuales, admitieron, no eran un requisito “difícil”. A cambio de su reinstauración en la red publicitaria de Google, sus propios especialistas dictaron cómo debíamos organizar el contenido en nuestro propio sitio web y cómo debíamos comunicar la información a nuestros usuarios.

Nos esforzamos por entender sus explicaciones y trabajar con ellos en sus diversas demandas irrazonables (algunas de las cuales no se siguen a sí mismas, por cierto). Después de casi tres meses de ida y vuelta, la suspensión de nuestra cuenta se ha levantado, pero sólo cuando nos hemos empeñado en cumplir sus requisitos.

Esto es un monopolio tanto en la búsqueda como en la publicidad. Google, por desgracia, demuestra que no son capaces de resistir el abuso de poder. Me entristece ver la transformación de una compañía positiva y geeky, en el hostigador son ahora en 2017. Creo que bloquear a los competidores da crédito a las afirmaciones de sus prácticas anticompetitivas. También es justo decir que Google se encuentra ahora en una posición en la que requiere de regulación.

Espero sinceramente que vuelvan al camino correcto.

