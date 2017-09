Google presenta un nuevo experimento musical

Google ha creado un nuevo experimento que combina la música y la realidad virtual en g.co/insidemusic.

Es un proyecto que han realizado en colaboración con el popular podcast Song Exploder y algunos de sus artistas favoritos en diferentes géneros: Phoenix, Perfume Genius, Natalia Lafourcade, Ibeyi, Alarm Will Sound y Clipping.

El objetivo es explorar capas de música alrededor de nuestra visión, usando audio espacial para entender cómo se compone una pieza de música. Podemos activar y desactivar capas para ver (oír) el resultado, por lo que es posible escuchar las piezas individuales de una canción de una nueva forma.

Como la gran mayoría de experimentos de Google, usa WebVR, lo que permite que pueda abrirse directamente en el navegador web, sin instalar ninguna extensión adicional. Podemos disfrutar del contenido usando el móvil u ordenador, pero lo mejor es aprovechar las gafas de Realidad Virtual, Cardboard, para poder sentirnos dentro de la experiencia.

El proyecto es de código abierto, lo que permitirá que otras personas puedan usar la idea con su propia canción, aumentando así la cantidad de experimentos interactivos disponibles en este sector.

Más detailes en el siguiente video

https://youtu.be/px5uLIEFiY8

