Google ofrece un programa de certificados para programadores web móviles

Google ha presentado hoy un nuevo programa de certificación para desarrolladores web móviles.

El Mobile Web Specialist Certification está pensado para ayudar a los desarrolladores a mostrar de lo que son capaces a la hora de programar sitios web en el mundo móvil, sin que importe cómo o dónde lo aprendieron. Se trata de un programa de certificación que se une a los que ya existen de desarrolladores de Android, arquitectos de nube e ingenieros de datos.

Para realizarlo será necesario hacer el test, que costará 99 dólares. Consiste en una serie de desafíos de codificación y una entrevista de 10 minutos en la que tendremos que explicar el motivo por el cual decidimos por la solución implantada. En total serán 4 horas de prueba programando, y se puede intentar tres veces. Será necesario conocer tecnología relacionada con el diseño y estilo básico del sitio web, aplicaciones web progresivas, optimización del rendimiento y almacenamiento en caché, así como pruebas y depuración.

Por supuesto, existe una guía de estudio para ayudar a prepararse para el examen, disponible de forma gratuita en este PDF.

Si conseguimos realizar el examen con éxito, podremos mostrar el certificado en nuestro CV y, por supuesto, en nuestras redes sociales.

