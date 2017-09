Smile to Pay, tecnología de Alipay para pagar usando una sonrisa

Alipay arrancó un nuevo sistema de pago de pedidos en el que casi lo único que hay que hacer es sonreír ante una cámara.

Este sistema de pago es llamado Smile to Pay, cuya tecnología ha sido desarrollada por Ant Financial, filial de Alibaba, estando por ahora disponible al gran público a través del nuevo restaurante KPro (perteneciente a la cadena KFC donde se vende comida saludable) de Hangzhou, China.

La tecnología de Smile to Pay está pensada para evitar todo tipo de falsificaciones que pudieran darse a la hora de verificar a la persona que realiza el pedido.

En este sentido, una cámara 3D situada en el kiosko digital de pedidos basado en una pantalla táctil hará una exploración facial de la persona en unos dos segundos y luego la persona deberá indicar su número de teléfono para completar la verificación.

De esta manera, se quiere evitar casos fraudulentos como el posible uso de fotos o vídeos para la suplantación de personas. Señalar a este respecto que este sistema ya se puso en pruebas, en fase beta, desde el año 2015.

La tecnología de Smile to Pay es además capaz de detectar con precisión a la misma persona en diferentes condiciones, ya sea teniendo mucho o nada de maquillaje, diferentes tipos de peinados o diferentes sombras en el rostro, entre otros aspectos, para verificar a la misma.

Obviamente, la persona deberá contar con cuenta de usuario en Alipay para proceder al cobro de sus pedidos. En cualquier caso, este sistema ya hará innecesario el uso de tarjetas de crédito o incluso tener que llevar el celular encima para realizar los pagos

