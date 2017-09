Kirin 970, el nuevo chipset de Huawei con capacidades de Inteligencia Artificial

Huawei presentó el pasado fin de semana su chipset de próxima generación, el Kirin 970, que destacará, entre otras características, por incorporar una unidad de procesamiento neural (NPU), otorgándole capacidades de Inteligencia Artificial a todos aquellos dispositivos donde sea integrado, permitiéndoles ser más rápidos y eficientes.

A este respecto, el nuevo chipset estará integrado en los nuevos Mate 10 y Mate 10 Pro, que serán presentados el próximo 16 de Octubre en un evento que la compañía celebrará en Berlín. Además, Kirin 970 contará con una CPU de ocho núcleos y GPU de 12 nucleos, y será fabricado en un proceso avanzado de 10nm, en el que integrará unos 5,5 mil millones de transistores.

Kirin 970 permitirá ofrecer a los terminales más potencia, más eficiencia, e incluso, mayor duración de las baterías, algo que podrán agradecer usuarios que hacen usos intensivos de sus teléfonos móviles.

A este respecto, será capaz de lograr un 25% más de rendimiento y hasta un 50% más de duración de las baterías en comparación con un procesador con CPU Cortex-A73 de cuatro núcleos, a lo que añade que el nuevo chipset Kirin 970 “puede realizar las mismas tareas de computación de IA (Inteligencia Artificial) más rápido y con mucho menos energía”. Sobre este punto, pone como ejemplo una prueba de reconocimiento de imágenes en el que el nuevo chipset procesó unas 2,000 imágenes por minutos, siendo más rápido que otros chipsets existentes en el mercado.

