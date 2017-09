HomeToGo llega a México

HomeToGo es un metabuscador europeo de alojamientos vacacionales.

Un proyecto con sede en Berlín que lanzó sus versiones en Reino Unido y España, ampliando las de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Suiza y Austria, ofreciendo la posibilidad de hacer búsquedas y comparaciones de alquileres de alojamiento de vacaciones disponibles en decenas de sitios web especializados en este segmento.

Ahora llegan a México en la dirección hometogo.mx, después de superar la barrera de las 10 millones de ofertas vacacionales y de haber lanzado su app para iOS y Android en hasta 16 idiomas.

Con presencia en 12 países de Europa, en Rusia, EEUU y Australia, HomeToGo decide así llegar a México para iniciar su expansión por Latinoamérica.

Siguen con el mismo objetivo: ofrecer un mayor ahorro de tiempo y dinero para todos sus usuarios, y son capaces de buscar dentro de Booking.com, HomeAway, Homelidays y Only-apartments para encontrar siempre el mejor precio.

La App móvil, además de estar en todos los idiomas de los países en los que está presente, clasifica los resultados, y permite que guardemos los datos en una lista de favoritos sin necesidad de crear una cuenta de usuario.

Podemos compartir la lista completa con la familia o amigos, lo que ayuda a planear las vacaciones.

Los filtros de ubicación, número de huéspedes, precio, tipo de alojamiento, distancia a puntos de interés y otras comodidades (mascotas permitidas, piscina, terraza, opción para barbacoa, etc.) ayudan a encontrar lo que buscamos, y es posible pulsar en la oferta encontrada y completar la reserva en la página web del respectivo portal de alquileres vacacionales.

