Facebook usa la inteligencia artificial para mapear la población del mundo

Facebook necesita saber dónde vive la gente dentro de nuestro planeta, datos necesarios para poder ofrecer acceso a Internet en zonas remotas y pobladas.

Para saberlo está usando un sistema que mezcla la información del censo del gobierno con fotos realizadas desde satélites, así como la base de datos del propio Facebook. El resultado es un mapa, aún no publicado (tienen, eso sí, un vídeo, que publicamos más abajo), que muestra las estructuras realizadas por el ser humano con una precisión de 5 metros.

Quieren ofrecer Internet con satélites, drones, redes terrestres… quieren conectar a la gente desde la estratosfera y desde el espacio, pero para ello tienen que saber dónde apuntar. Han mapeado 21.6 millones de kilómetros cuadrados en un mapa que ya ha usado 350 TB de imágenes (15,000 millones de fotografías, más o menos), llegando a conclusiones como que el 99% de la población vive a menos de 64 km de la ciudad más cercana. Ahora el objetivo es cubrir esos círculos de 63 km para garantizar que prácticamente todo el mundo, de esos 23 países, tendrán acceso a Facebook.

La Inteligencia Artificial es la responsable por analizar la información y deducir si una imagen es o no una estructura hecha por el hombre, algo que aprendió analizando millones de ejemplos de otras muchas imágenes.

