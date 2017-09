Star Wars: Jedi Challenges, una nueva experiencia de realidad aumentada

La experiencia de Star Wars cobra vida con el headset Lenovo Mirage AR, el controlador Lightsaber y el nuevo juego en una galaxia muy lejana

Disponible para pre-pedidos ahora en Lenovo Online; Compatible con teléfonos Android y iPhones



Berlín — 31 de agosto de 2017: Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) y Disney revelaron hoy Star Wars: Jedi Challenges, un nuevo producto de Star Wars de realidad aumentada que permite a los fanáticos experimentar guerras estelares de maneras nunca antes posibles. Jedi Challenges cuenta con headset Mirage AR potenciando por un Smartphone, un tracking beacon, un controlador de sable de luz, y horas de juego de Star Wars. El producto es compatible con los teléfonos Android y iPhone, estará disponible a fin de este año y ya disponible para pre-ordenes en lenovo.com.

“Con Star Wars: Jedi Challenges, Lenovo y Disney están llevando a Star Wars a los fans de la manera que antes solo se imaginaban”, dice Jeff Meredith, Vicepresidente Senior y Gerente General de Lenovo Consumer PCs y Smart Devices. “La realidad aumentada ha sido siempre una parte importante de Star Wars, y es emocionante llevar estos momentos clave a la vida al unir la tecnología Lenovo con las historias de Disney”.

Los jugadores perfeccionarán sus talentos Jedi a través de una variedad de experiencias basadas en la realidad aumentada, cada una ofreciendo múltiples niveles de juego inmersivo. Para guiar al jugador en este viaje, Jedi Challenges presentará un nuevo personaje de Star Wars, el Archivista. El Archivista instruye a los jugadores en las formas de la Fuerza y el conocimiento de los Jedi. A lo largo de estos desafíos, los usuarios entrenarán para perfeccionar sus habilidades de sable láser desafiando a algunos de los villanos más amenazadores que el lado oscuro tiene que ofrecer, comandar ejércitos en misiones de combate para derrotar al Imperio y burlar a sus oponentes en Holochess, todo en realidad aumentada.

Características del juego:

“Creemos que la realidad aumentada marcará el comienzo de una nueva era de la narración y jugará un papel importante en las experiencias que creamos para nuestros fans”, dijo Kyle Laughlin, Vicepresidente Senior de Juegos y Experiencias Interactivas, Productos de Consumo y Medios Interactivos de Disney. “Con Star Wars: Jedi Challenges, reuniremos la última tecnología y una de las franquicias más reconocidas de la galaxia para cumplir con los deseos de cualquiera que haya deseado usar un sable de luz o asumir fuerzas del imperio en el campo de batalla”.

Hardware y tecnología

Los usuarios comienzan descargando Star Wars: Jedi Challenges app3 en su teléfono compatible y deslizando el teléfono en la bandeja del headset Lenovo Mirage AR. Elegante, portátil y ligero, el headset Lenovo Mirage AR proporcionará una inmersión total en el juego con un nivel óptimo de comodidad durante el mismo. El headset también viene con un Tracking Beacon, que se coloca en el suelo y actúa como una base estable para los sensores del headset para detectar el movimiento del usuario durante el juego.

Equipado con dos sensores de ojo de pez incorporados para proporcionar un seguimiento posicional hacia dentro y hacia afuera, el headset permite movimientos libres y naturales para que el jugador se mueva mientras pelea con los oponentes o dirigen sus fuerzas y piezas a través del campo de batalla.

El headset se empareja con un controlador Lightsaber de alta calidad, inspirado en el que fue usado por Anakin Skywalker, Luke Skywalker y Rey. Diseñado para ser una parte clave de la experiencia, el Lightsaber actúa como controlador y puntero, permitiendo a los jugadores navegar por la interfaz de usuario, con todos los controles, acciones y comandos activados con una configuración simple de dos botones.

A través de la tecnología de seguimiento de luz visible, los sensores del headset trabajan juntos para bloquear la posición del controlador Lightsaber, lo que permite a los jugadores ver una forma de haz por encima de la “empuñadura”, que pueden utilizar para bloquear e interactuar con el universo en el juego. La retroalimentación se activa cuando los jugadores golpean o bloquean a sus oponentes, mientras que una unidad de medición inercial envía información rotacional desde el controlador al teléfono inteligente para ayudar al rayo a permanecer en equilibrio medio estable.

Disponibilidad y precios

Los precios y la disponibilidad de Star Wars: Jedi Challenges variarán de un país a otro y el producto estará disponible a partir de noviembre en ciertos mercados. 1

